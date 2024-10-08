Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и COVID-19

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился впервые с конца августа. При этом замедление темпов заражения наблюдалось еще неделей ранее. С 23 по 29 сентября число заболевших выросло лишь на 1% (889 000 случаев). В настоящее время прививки от гриппа сделали уже 33,8 млн россиян.