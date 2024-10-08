Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и COVID-19
Случаев заражения гриппом и ОРВИ за неделю с 30 сентября по 6 октября стало меньше на 4,8%, а COVID-19 – на 6,7% относительно недели ранее. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю количество случаев гриппа и ОРВИ снизилось до 847 000. 16% из них приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Кроме того, было зарегистрировано более 33 000 случаев коронавируса. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с COVID-19 XEC. Всего за весь период в России было выявлено восемь случаев.
Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился впервые с конца августа. При этом замедление темпов заражения наблюдалось еще неделей ранее. С 23 по 29 сентября число заболевших выросло лишь на 1% (889 000 случаев). В настоящее время прививки от гриппа сделали уже 33,8 млн россиян.
Заболеваемость ковидом падает уже вторую неделю подряд. С 23 по 29 сентября было зарегистрировано 35 000 случаев (снижение на 3,2% относительно недели до этого).