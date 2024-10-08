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Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и COVID-19

Ведомости

Случаев заражения гриппом и ОРВИ за неделю с 30 сентября по 6 октября стало меньше на 4,8%, а COVID-19 – на 6,7% относительно недели ранее. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю количество случаев гриппа и ОРВИ снизилось до 847 000. 16% из них приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Кроме того, было зарегистрировано более 33 000 случаев коронавируса. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с COVID-19 XEC. Всего за весь период в России было выявлено восемь случаев.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился впервые с конца августа. При этом замедление темпов заражения наблюдалось еще неделей ранее. С 23 по 29 сентября число заболевших выросло лишь на 1% (889 000 случаев). В настоящее время прививки от гриппа сделали уже 33,8 млн россиян.

Заболеваемость ковидом падает уже вторую неделю подряд. С 23 по 29 сентября было зарегистрировано 35 000 случаев (снижение на 3,2% относительно недели до этого).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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