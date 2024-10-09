Суд продлил арест фигуранту дела генерала Кузнецова
Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту дела начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова предпринимателю Леве Мартиросяну, пишет ТАСС.
Мартиросян пробудет под арестом до 12 января.
Бизнесмену продлили меру пресечения на следующий день после аналогичного решения 235-го гарнизонного военного суда в отношении Кузнецова – он также пробудет под арестом до 12 января 2025 г. Тогда защита Кузнецова просила смягчить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.
Кузнецова арестовали 14 мая этого года. Генерал-лейтенанта обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, Кузнецов в 2021-2023 гг., занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.
В мае «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.