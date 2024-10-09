Суд продлил арест фигуранту дела генерала Кузнецова

Бизнесмену продлили меру пресечения на следующий день после аналогичного решения 235-го гарнизонного военного суда в отношении Кузнецова – он также пробудет под арестом до 12 января 2025 г. Тогда защита Кузнецова просила смягчить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.