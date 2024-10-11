Бывший сотрудник ЗАЭС получил 13 лет колонии строгого режима за шпионаж

Установлено, что с июня по август 2022 г. он собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Запорожской области. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.