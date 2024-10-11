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Бывший сотрудник ЗАЭС получил 13 лет колонии строгого режима за шпионаж

Ведомости

Запорожский областной суд приговорил бывшего сотрудника ЗАЭС, 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Коржа признали виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Установлено, что с июня по август 2022 г. он собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Запорожской области. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.

В сентябре Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 28-летнего гражданина Украины Виктора Солдатко к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). в январе 2023 г. Солдатко добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории Новопсковского района ЛНР. Полученную информацию он передавал украинским спецслужбам через мессенджеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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