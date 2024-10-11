Бывший сотрудник ЗАЭС получил 13 лет колонии строгого режима за шпионаж
Запорожский областной суд приговорил бывшего сотрудника ЗАЭС, 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила Генпрокуратура.
Коржа признали виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Установлено, что с июня по август 2022 г. он собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Запорожской области. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.
В сентябре Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 28-летнего гражданина Украины Виктора Солдатко к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). в январе 2023 г. Солдатко добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории Новопсковского района ЛНР. Полученную информацию он передавал украинским спецслужбам через мессенджеры.