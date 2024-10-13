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Эвакуировать тела погибших в Непале россиян не позволяет погода

Ведомости

Тела российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, эвакуируют не раньше 16 октября, когда ожидается улучшение погодных условий. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России.

Вертолет, который должен эвакуировать погибших россиян с горы, не может вылететь сегодня, 13 октября, из-за очень сильного ветра, рассказали в дипломатическом представительстве. Предварительной ближайшей датой, когда будет благоприятная погода для вылета, там назвали 16 октября.

Пятеро российских туристов перестали выходить на связь после того, как в 6:00 6 октября покинули высокогорный лагерь, чтобы подняться на вершину. В последний раз они общались с другими альпинистами в базовом лагере около 11:00. Еще один член команды, Валерий Шамало, остался в живых, отказавшись от попытки восхождения на гору. Он был доставлен в Катманду.

Погибшими числятся туристы Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, их тела были найдены на высоте 7100 м, сообщала The Himalayan Times. По данным газеты, альпинисты упали с высоты 7600 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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