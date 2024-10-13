Эвакуировать тела погибших в Непале россиян не позволяет погода
Тела российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, эвакуируют не раньше 16 октября, когда ожидается улучшение погодных условий. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России.
Вертолет, который должен эвакуировать погибших россиян с горы, не может вылететь сегодня, 13 октября, из-за очень сильного ветра, рассказали в дипломатическом представительстве. Предварительной ближайшей датой, когда будет благоприятная погода для вылета, там назвали 16 октября.
Пятеро российских туристов перестали выходить на связь после того, как в 6:00 6 октября покинули высокогорный лагерь, чтобы подняться на вершину. В последний раз они общались с другими альпинистами в базовом лагере около 11:00. Еще один член команды, Валерий Шамало, остался в живых, отказавшись от попытки восхождения на гору. Он был доставлен в Катманду.
Погибшими числятся туристы Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, их тела были найдены на высоте 7100 м, сообщала The Himalayan Times. По данным газеты, альпинисты упали с высоты 7600 м.