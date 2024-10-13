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В Узбекистане будут штрафовать родителей квадроберов на $147

Ведомости

Потакание увлечению детей субкультурой квадробинга родителями влечет штраф в размере $147 (более 14 000 руб. по состоянию на 13 октября 2024 г.) в Узбекистане, сообщили в МВД республики.

Ведомство ссылается на статью в Кодексе об административной ответственности о неисполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетними административного правонарушения.

Совершение правонарушения влечет штраф в размере до пятикратного размера базовой расчетной величины – до 1,875 млн сумов ($147), отметили в МВД.

Квадробикой, как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7-14 лет. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног.

«Эти ситуации [увлечение квадробингом] противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо. По мнению специалистов, ребенок с квадроберисом может мириться с агрессивным поведением животных, травмировать себя и окружающих, наносить ущерб еще не полностью сформировавшейся психике ребенка, вызывать его изоляцию от общества», – считают в узбекском МВД.

Некоторые дети, начавшиеся заниматься квадробикой, объясняют свою мотивацию в том числе нехваткой общения и желанием таким образом найти себе друзей, писали «Ведомости» со ссылкой на опрос среди участников профильной группы в VK. Детский психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Александра Бугаева говорила, что пока квадробика не начинает поглощать жизнь ребенка полностью и остается игрой, она, наоборот, способствует развитию личности через игровую деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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