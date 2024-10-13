В Узбекистане будут штрафовать родителей квадроберов на $147

Некоторые дети, начавшиеся заниматься квадробикой, объясняют свою мотивацию в том числе нехваткой общения и желанием таким образом найти себе друзей, писали «Ведомости» со ссылкой на опрос среди участников профильной группы в VK. Детский психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Александра Бугаева говорила, что пока квадробика не начинает поглощать жизнь ребенка полностью и остается игрой, она, наоборот, способствует развитию личности через игровую деятельность.