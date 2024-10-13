В Узбекистане будут штрафовать родителей квадроберов на $147
Потакание увлечению детей субкультурой квадробинга родителями влечет штраф в размере $147 (более 14 000 руб. по состоянию на 13 октября 2024 г.) в Узбекистане, сообщили в МВД республики.
Ведомство ссылается на статью в Кодексе об административной ответственности о неисполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетними административного правонарушения.
Совершение правонарушения влечет штраф в размере до пятикратного размера базовой расчетной величины – до 1,875 млн сумов ($147), отметили в МВД.
Квадробикой, как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7-14 лет. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног.
«Эти ситуации [увлечение квадробингом] противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо. По мнению специалистов, ребенок с квадроберисом может мириться с агрессивным поведением животных, травмировать себя и окружающих, наносить ущерб еще не полностью сформировавшейся психике ребенка, вызывать его изоляцию от общества», – считают в узбекском МВД.
Некоторые дети, начавшиеся заниматься квадробикой, объясняют свою мотивацию в том числе нехваткой общения и желанием таким образом найти себе друзей, писали «Ведомости» со ссылкой на опрос среди участников профильной группы в VK. Детский психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Александра Бугаева говорила, что пока квадробика не начинает поглощать жизнь ребенка полностью и остается игрой, она, наоборот, способствует развитию личности через игровую деятельность.