Расследование взрыва на АЗС в Чечне будет контролировать центральный аппарат СК

12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Telegram-канал Baza писал, что погибшим детям было 4 и 5 лет, они могли погибнуть от прокатившейся цистерны, отброшенной взрывной волной с АЗС.