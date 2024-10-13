Расследование взрыва на АЗС в Чечне будет контролировать центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту взрыва на автозаправочной станции в Чечне поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России. Это следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя Cледственного управления по Чеченской Республике [Марату] Пекову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении.
Следственные органы СК по Чеченской Республике расследуют дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимально наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Telegram-канал Baza писал, что погибшим детям было 4 и 5 лет, они могли погибнуть от прокатившейся цистерны, отброшенной взрывной волной с АЗС.
В результате взрыва АЗС была полностью уничтожена. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что предварительной причиной взрыва на автозаправочной станции в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.