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Расследование взрыва на АЗС в Чечне будет контролировать центральный аппарат СК

Ведомости

Уголовное дело по факту взрыва на автозаправочной станции в Чечне поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России. Это следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил и. о. руководителя Cледственного управления по Чеченской Республике [Марату] Пекову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении.

Следственные органы СК по Чеченской Республике расследуют дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимально наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Telegram-канал Baza писал, что погибшим детям было 4 и 5 лет, они могли погибнуть от прокатившейся цистерны, отброшенной взрывной волной с АЗС.

В результате взрыва АЗС была полностью уничтожена. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что предварительной причиной взрыва на автозаправочной станции в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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