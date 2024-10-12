Причиной взрыва на АЗС в Грозном могло быть нарушение техники безопасности

12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей. На месте пожара работали 35 человек и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.