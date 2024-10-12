Причиной взрыва на АЗС в Грозном могло быть нарушение техники безопасности
Предварительной причиной взрыва на автозаправочной станции в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», – уточнил собеседник агентства.
12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей. На месте пожара работали 35 человек и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал, что все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).