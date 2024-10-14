Летевший из Мумбаи самолет экстренно сел в Нью-Дели из-за угрозы безопасности
Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из Мумбаи в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели в связи с угрозой безопасности. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
«Рейс AI119, следовавший из Мумбаи в аэропорт Кеннеди 14 октября, получил предупреждение по безопасности и по указанию правительственного комитета по регулированию безопасности был перенаправлен в Нью-Дели», – уточнил собеседник телеканала.
На борту воздушного судна находились 239 человек. Они эвакуированы. В настоящий момент самолет находится на изолированной взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно проверяют представители службы безопасности, включая группы саперов.
6 сентября газета Hurriyet сообщила, что самолет, который направлялся из Индии в Германию, совершил экстренную посадку в аэропорту города Эрзурум на востоке Турции из-за сообщения о бомбе на борту. На борту воздушного судна находилось 247 человек. Специалисты осмотрели самолет. В аэропорту провели осмотр пассажиров и багажа. Бомбу не обнаружили.