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Летевший из Мумбаи самолет экстренно сел в Нью-Дели из-за угрозы безопасности

Ведомости

Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из Мумбаи в Нью-Йорк, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели в связи с угрозой безопасности. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Рейс AI119, следовавший из Мумбаи в аэропорт Кеннеди 14 октября, получил предупреждение по безопасности и по указанию правительственного комитета по регулированию безопасности был перенаправлен в Нью-Дели», – уточнил собеседник телеканала.

На борту воздушного судна находились 239 человек. Они эвакуированы. В настоящий момент самолет находится на изолированной взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно проверяют представители службы безопасности, включая группы саперов.

6 сентября газета Hurriyet сообщила, что самолет, который направлялся из Индии в Германию, совершил экстренную посадку в аэропорту города Эрзурум на востоке Турции из-за сообщения о бомбе на борту. На борту воздушного судна находилось 247 человек. Специалисты осмотрели самолет. В аэропорту провели осмотр пассажиров и багажа. Бомбу не обнаружили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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