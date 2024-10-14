Летевший из Мумбаи самолет экстренно сел в Нью-Дели из-за угрозы безопасности

6 сентября газета Hurriyet сообщила, что самолет, который направлялся из Индии в Германию, совершил экстренную посадку в аэропорту города Эрзурум на востоке Турции из-за сообщения о бомбе на борту. На борту воздушного судна находилось 247 человек. Специалисты осмотрели самолет. В аэропорту провели осмотр пассажиров и багажа. Бомбу не обнаружили.