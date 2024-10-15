Мошенники взламывают неактивные профили россиян в WhatsApp

Он пояснил, что звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенника. Со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. Наиболее часто жертвами такой мошеннической схемы становятся пожилые люди, которым приложение установили дети или внуки.