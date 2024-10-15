Мошенники взламывают неактивные профили россиян в WhatsApp
Мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), чтобы использовать их для обмана пользователей мессенджера. Об этом сообщил «РИА Новости» директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов.
«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», – уточнил Чернов.
Он пояснил, что звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенника. Со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. Наиболее часто жертвами такой мошеннической схемы становятся пожилые люди, которым приложение установили дети или внуки.
11 октября замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Максим Толкачев сообщил, что почти все случаи дистанционного мошенничества теперь происходят в мессенджерах.
Генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 г. с помощью информационно-телекоммуникационных сетей удалось предотвратить хищение мошенниками около 6 трлн руб. За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков.