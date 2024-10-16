«РИА Новости»: подозреваемый в подрыве авто в Москве платил налоги на Украине

Telegram-канал Shot уточнял, что самодельное взрывное устройство лежало прикрытым детской пеленкой в пакете на капоте внедорожника TANK. Мужчина с 6-летним ребенком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель попытался убрать его, и в этот момент прозвучал взрыв.