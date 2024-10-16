«РИА Новости»: подозреваемый в подрыве авто в Москве платил налоги на Украине
По предварительным данным, задержанный по подозрению в подрыве автомобиля на улице Профсоюзной в Москве является украинским налогоплательщиком. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», – сказал собеседник агентства.
ДРФО – государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков на Украине. Код ДРФО содержит в себе в зашифрованном виде информацию о дате рождения и поле его владельца.
Три человека, в том числе шестилетний мальчик, пострадали при взрыве автомобиля на юго-западе Москвы 15 октября. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Telegram-канал Shot уточнял, что самодельное взрывное устройство лежало прикрытым детской пеленкой в пакете на капоте внедорожника TANK. Мужчина с 6-летним ребенком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель попытался убрать его, и в этот момент прозвучал взрыв.
Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали в тот же день. В столичном Следственном комитете заявили, что он является бизнес-партнером потерпевшего. В ходе обыска по месту его проживания обнаружен схрон оружия.