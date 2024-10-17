Подозреваемому в подрыве авто на юго-западе Москвы предъявлено обвинение
Подозреваемому в подрыве авто на юго-западе Москвы предъявлено обвинение о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает столичный СК.
17 октября СК будет ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы о его заключении под стражу.
Три человека, в том числе шестилетний мальчик, пострадали при взрыве автомобиля на юго-западе Москвы 15 октября. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Telegram-канал Shot уточнял, что самодельное взрывное устройство лежало прикрытым детской пеленкой в пакете на капоте внедорожника Tank. Мужчина с 6-летним ребенком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель попытался убрать его, и в этот момент прозвучал взрыв.
Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали в тот же день. В столичном Следственном комитете заявили, что он является бизнес-партнером потерпевшего. В ходе обыска по месту его проживания обнаружен схрон оружия.
«РИА Новости» писали, что, по предварительным данным, задержанный по подозрению в подрыве автомобиля на улице Профсоюзной в Москве является украинским налогоплательщиком – у него есть код ДРФО.