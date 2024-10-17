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Подозреваемому в подрыве авто на юго-западе Москвы предъявлено обвинение

Ведомости

Подозреваемому в подрыве авто на юго-западе Москвы предъявлено обвинение о покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщает столичный СК.

17 октября СК будет ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом Москвы о его заключении под стражу.

Три человека, в том числе шестилетний мальчик, пострадали при взрыве автомобиля на юго-западе Москвы 15 октября. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Telegram-канал Shot уточнял, что самодельное взрывное устройство лежало прикрытым детской пеленкой в пакете на капоте внедорожника Tank. Мужчина с 6-летним ребенком вышли из квартиры и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель попытался убрать его, и в этот момент прозвучал взрыв.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали в тот же день. В столичном Следственном комитете заявили, что он является бизнес-партнером потерпевшего. В ходе обыска по месту его проживания обнаружен схрон оружия.

«РИА Новости» писали, что, по предварительным данным, задержанный по подозрению в подрыве автомобиля на улице Профсоюзной в Москве является украинским налогоплательщиком – у него есть код ДРФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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