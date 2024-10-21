ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушения закона о рекламе

В начале сентября «Ведомости» писали о том, что служба возбудила дело в отношении банка из-за некорректности рекламы кредитной карты. В рекламе говорилось, что у ВТБ «лучшая кредитная карта», но не были указаны объективные критерии сравнения. Кроме того, реклама содержала информацию о бонусах, но условия их получения были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.