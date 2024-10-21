ФАС возбудила дело против ВТБ из-за нарушения закона о рекламе
В ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ВТБ, опубликованную на рекламной конструкции в Москве, после чего была проведена проверка.
«В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%. Однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом», – отметили в ФАС.
ФАС посчитала, что подобная реклама вводит в заблуждение потребителей. В случае установления факта нарушения кредитной организации грозит штраф.
В начале сентября «Ведомости» писали о том, что служба возбудила дело в отношении банка из-за некорректности рекламы кредитной карты. В рекламе говорилось, что у ВТБ «лучшая кредитная карта», но не были указаны объективные критерии сравнения. Кроме того, реклама содержала информацию о бонусах, но условия их получения были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.