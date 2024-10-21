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Путин дал гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ финского правозащитника Эркки Йохана Бекмана. Документ размещен на портале правовых актов.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бекман Эркки Йохан, родившийся 18 мая 1971 г. в Финляндии», – говорится в указе.

Бэкман в 1995–2001 гг. работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при минюсте Финляндии. В 2008 г. стал доцентом социологии права в университете Хельсинки, преподавал курсы исследования России. С 2009 г. начал правозащитную деятельность в отношении россиян, которые стали жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе. В 2014 г. назначен официальным представителем Российского института стратегических исследовании в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В том же году назначен официальным международным наблюдателем референдума в Крыму.

Награжден высшей юридической премией России «Фемида», орденом Золотой звезды «Миротворца» и орденом Дружбы Народов бывшим главой Донецкой народной республики Александром Захарченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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