Путин дал гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману
Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ финского правозащитника Эркки Йохана Бекмана. Документ размещен на портале правовых актов.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бекман Эркки Йохан, родившийся 18 мая 1971 г. в Финляндии», – говорится в указе.
Бэкман в 1995–2001 гг. работал в отделе научно-исследовательского института правовой политики при минюсте Финляндии. В 2008 г. стал доцентом социологии права в университете Хельсинки, преподавал курсы исследования России. С 2009 г. начал правозащитную деятельность в отношении россиян, которые стали жертвами политических репрессий в Финляндии и Европе. В 2014 г. назначен официальным представителем Российского института стратегических исследовании в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В том же году назначен официальным международным наблюдателем референдума в Крыму.
Награжден высшей юридической премией России «Фемида», орденом Золотой звезды «Миротворца» и орденом Дружбы Народов бывшим главой Донецкой народной республики Александром Захарченко.