Набсовет рекомендовал утвердить Логинова на должность ректора РГГУ
Наблюдательный совет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по итогам заседания рекомендовал Минобрнауки назначить Андрея Логинова на должность ректора вуза. В настоящее время Логинов занимает должность исполняющего обязанности ректора РГГУ.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания был избран на должность председателя наблюдательного совета РГГУ. Он отметил, что Логинов обладает значительным опытом работы, выразив уверенность в том, что он сможет обеспечить управление университетом на должном уровне.
«Особенно важно, что в университете уделяется внимание исполнению поручения президента Владимира Путина по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – отметил Чернышенко, его слова приводятся в сообщении вуза.
21 июня бывший статс-секретарь – замминистра юстиции Логинов был назначен на должность и. о. ректора РГГУ.
Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Окончил МГУ им. Ломоносова в 1979 г. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 г. С 2012 по 2020 г. Логинов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 г. – полномочным представителем правительства в Госдуме.