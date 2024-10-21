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Набсовет рекомендовал утвердить Логинова на должность ректора РГГУ

Ведомости

Наблюдательный совет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по итогам заседания рекомендовал Минобрнауки назначить Андрея Логинова на должность ректора вуза. В настоящее время Логинов занимает должность исполняющего обязанности ректора РГГУ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания был избран на должность председателя наблюдательного совета РГГУ. Он отметил, что Логинов обладает значительным опытом работы, выразив уверенность в том, что он сможет обеспечить управление университетом на должном уровне.

«Особенно важно, что в университете уделяется внимание исполнению поручения президента Владимира Путина по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – отметил Чернышенко, его слова приводятся в сообщении вуза.

21 июня бывший статс-секретарь – замминистра юстиции Логинов был назначен на должность и. о. ректора РГГУ.

Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Окончил МГУ им. Ломоносова в 1979 г. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 г. С 2012 по 2020 г. Логинов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 г. – полномочным представителем правительства в Госдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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