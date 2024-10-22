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Матвиенко призвала не допустить «обезлюживания» Сибири

Ведомости

Вопросы демографического благополучия Сибири должны занять одно из ведущих мест в повестке созданного в Совете Федерации совета по вопросам развития региона. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко на первом заседании совета.

«Мы не можем допустить обезлюживания этой уникальной, богатейшей земли, которую на протяжении веков своим трудом в непростых условиях обустраивали наши предки. И считаю, что вопросы демографического благополучия Сибири должны занять одно из ведущих мест в повестке нашего совета», – подчеркнула Матвиенко (цитата по ТАСС).

По ее словам, для Сибири большое значение имеет пространственное развитие с учетом экономической специализации регионов, расположения транспортных магистралей и особенностей расселения. Первое заседание сенаторы решили посвятить реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 г. Матвиенко указала на важность того, чтобы реализация документа приносила пользу регионам и учитывала потребности местных жителей. Потенциал Сибири в первую очередь должен воплощаться в росте качества жизни граждан, считает спикер СФ.

4 октября вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что в Сибири будет создано порядка 200 000 рабочих мест до 2030 г. На уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект, в их реализацию вложено более 1 трлн руб. инвестиций и создано 20 000 рабочих мест.

2 мая правительство одобрило запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей за 3,7 трлн руб. Цель инвестиционного проекта по модернизации – увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог и расширить поставки продукции через дальневосточные порты.

Это позволит увеличить провозную способность двух крупных магистралей со 180 млн т по итогам 2024 г. до 210 млн т по итогам 2030 г. и до 270 млн т к концу 2032 г. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что расширение Восточного полигона позволит создать новые рабочие места.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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