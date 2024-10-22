Матвиенко призвала не допустить «обезлюживания» Сибири

Это позволит увеличить провозную способность двух крупных магистралей со 180 млн т по итогам 2024 г. до 210 млн т по итогам 2030 г. и до 270 млн т к концу 2032 г. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что расширение Восточного полигона позволит создать новые рабочие места.