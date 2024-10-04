Патрушев: в Сибири планируется создать 200 000 рабочих мест до 2030 года
Около 200 000 рабочих мест будет создано в Сибири до 2030 г. Об этом на совещании, посвященном развитию Сибирского федерального округа (СФО), сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства РФ.
«Принятая правительством стратегия развития Сибири предусматривает привлечение до 2030 г. более 6,5 трлн руб. инвестиций и создание около 200 000 рабочих мест», – говорится в сообщении правительства.
Патрушев сообщил, что на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект, в их реализацию уже вложено более 1 трлн руб. инвестиций и создано 20 000 рабочих мест.
В мае правительство одобрило запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) за 3,7 трлн руб. Цель инвестиционного проекта по модернизации – увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог и расширить поставки продукции через дальневосточные порты.
Это позволит увеличить провозную способность двух крупных магистралей со 180 млн т по итогам 2024 г., до 210 млн т по итогам 2030 г. и до 270 млн т к концу 2032 г. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, расширение Восточного полигона может позволить создать новые рабочие места.