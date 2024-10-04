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Патрушев: в Сибири планируется создать 200 000 рабочих мест до 2030 года

Ведомости

Около 200 000 рабочих мест будет создано в Сибири до 2030 г. Об этом на совещании, посвященном развитию Сибирского федерального округа (СФО), сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Его слова приводятся в Telegram-канале правительства РФ.

«Принятая правительством стратегия развития Сибири предусматривает привлечение до 2030 г. более 6,5 трлн руб. инвестиций и создание около 200 000 рабочих мест», – говорится в сообщении правительства.

Патрушев сообщил, что на уровне правительства по округу отобран 41 приоритетный проект, в их реализацию уже вложено более 1 трлн руб. инвестиций и создано 20 000 рабочих мест.

В мае правительство одобрило запуск третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) за 3,7 трлн руб. Цель инвестиционного проекта по модернизации – увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог и расширить поставки продукции через дальневосточные порты. 

Это позволит увеличить провозную способность двух крупных магистралей со 180 млн т по итогам 2024 г., до 210 млн т по итогам 2030 г. и до 270 млн т к концу 2032 г. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, расширение Восточного полигона может позволить создать новые рабочие места.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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