Патрушев: в Сибири планируется создать 200 000 рабочих мест до 2030 года

Это позволит увеличить провозную способность двух крупных магистралей со 180 млн т по итогам 2024 г., до 210 млн т по итогам 2030 г. и до 270 млн т к концу 2032 г. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, расширение Восточного полигона может позволить создать новые рабочие места.