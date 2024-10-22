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Дума приняла проект о льготах на обучение для детей участников боевых действий

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект квот на бесплатное обучение для детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в боевых действиях на территории России, следует из сообщения на сайте Думы.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Авторы отмечали в пояснительной записке, что аналогичной квотой уже обладают дети военнослужащих, принимавших участие в военных действиях вне территории РФ. Законопроектом также предлагается расширить перечень граждан, имеющих право на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.

Сейчас право поступить в вуз на бюджетное место по отдельной квоте, помимо участвовавших в боевых действиях военнослужащих и их детей, имеют право Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети умерших от COVID‑19 медработников (для программ медицинского и фармацевтического образования).

27 сентября зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Министерство науки и высшего образования обеспечить участников спецоперации отдельными квотами на бюджетные места в аспирантуру, ординатуру и докторантуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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