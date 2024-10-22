Дума приняла проект о льготах на обучение для детей участников боевых действий
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект квот на бесплатное обучение для детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в боевых действиях на территории России, следует из сообщения на сайте Думы.
Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Авторы отмечали в пояснительной записке, что аналогичной квотой уже обладают дети военнослужащих, принимавших участие в военных действиях вне территории РФ. Законопроектом также предлагается расширить перечень граждан, имеющих право на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.
Сейчас право поступить в вуз на бюджетное место по отдельной квоте, помимо участвовавших в боевых действиях военнослужащих и их детей, имеют право Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети умерших от COVID‑19 медработников (для программ медицинского и фармацевтического образования).
27 сентября зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила Министерство науки и высшего образования обеспечить участников спецоперации отдельными квотами на бюджетные места в аспирантуру, ординатуру и докторантуру.