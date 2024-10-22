Дума приняла проект о льготах на обучение для детей участников боевых действий

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Авторы отмечали в пояснительной записке, что аналогичной квотой уже обладают дети военнослужащих, принимавших участие в военных действиях вне территории РФ. Законопроектом также предлагается расширить перечень граждан, имеющих право на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.