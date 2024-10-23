Суд арестовал активы обвиняемых в хищении при исполнении оборонзаказа

В частности, Лобузько и Финкельштейн обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведомство уточнило, что суд арестовал квартиры в Москве с машино-местами, а также наличные денежные средства на общую сумму свыше 65 млн руб. По версии следствия, в 2013 г. Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с «Радиотехническим институтом имени академика А. Л. Минца» государственный контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше 2 млрд руб. С марта 2014-го по ноябрь 2016 г. Лобузько и Финкельштейн при исполнении контракта, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили средства и распределили между собой. Лобузько отправлен в СИЗО, Финкельштейн находится под домашним арестом, напоминает следствие.