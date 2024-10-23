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Суд арестовал активы обвиняемых в хищении при исполнении оборонзаказа

Ведомости

Российский суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал активы сотрудников ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» – исполнительного директора Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора Владимира Финкельштейна по делу о хищении 130 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Об этом СК сообщает в своем Telegram-канале.

В частности, Лобузько и Финкельштейн обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведомство уточнило, что суд арестовал квартиры в Москве с машино-местами, а также наличные денежные средства на общую сумму свыше 65 млн руб. По версии следствия, в 2013 г. Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с «Радиотехническим институтом имени академика А. Л. Минца» государственный контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше 2 млрд руб. С марта 2014-го по ноябрь 2016 г. Лобузько и Финкельштейн при исполнении контракта, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили средства и распределили между собой. Лобузько отправлен в СИЗО, Финкельштейн находится под домашним арестом, напоминает следствие.

3 октября СК сообщил о хищении более 35 млн руб. при выполнении гособоронзаказа в Перми. В хищении обвиняются Сергей Сухов, бывший начальник филиала Строительного управления по Центральному военному округу публично-правовой компании «Военно-строительная компания», а также его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Они подозреваются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2022 г. Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя госконтракт на сумму более 190 млн руб., похитили свыше 35 млн руб. путем подлога документов. Они выполняли гособоронзаказ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми. Похищенные денежные средства обвиняемые распределили между собой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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