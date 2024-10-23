Суд арестовал активы обвиняемых в хищении при исполнении оборонзаказа
Российский суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал активы сотрудников ОАО «Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца» – исполнительного директора Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора Владимира Финкельштейна по делу о хищении 130 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Об этом СК сообщает в своем Telegram-канале.
В частности, Лобузько и Финкельштейн обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведомство уточнило, что суд арестовал квартиры в Москве с машино-местами, а также наличные денежные средства на общую сумму свыше 65 млн руб. По версии следствия, в 2013 г. Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с «Радиотехническим институтом имени академика А. Л. Минца» государственный контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше 2 млрд руб. С марта 2014-го по ноябрь 2016 г. Лобузько и Финкельштейн при исполнении контракта, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили средства и распределили между собой. Лобузько отправлен в СИЗО, Финкельштейн находится под домашним арестом, напоминает следствие.
3 октября СК сообщил о хищении более 35 млн руб. при выполнении гособоронзаказа в Перми. В хищении обвиняются Сергей Сухов, бывший начальник филиала Строительного управления по Центральному военному округу публично-правовой компании «Военно-строительная компания», а также его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Они подозреваются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2022 г. Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя госконтракт на сумму более 190 млн руб., похитили свыше 35 млн руб. путем подлога документов. Они выполняли гособоронзаказ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми. Похищенные денежные средства обвиняемые распределили между собой.