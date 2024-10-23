В Великобритании эвакуировали аэропорт Бирмингема из-за подозрительного авто
Аэропорт Бирмингема в Великобритании отменил все рейсы и был эвакуирован после обнаружения подозрительного транспортного средства, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и саму воздушную гавань.
«Полиция Уэст-Мидлендса в настоящее время занимается текущим инцидентом на месте», – рассказали в британской полиции.
Также там попросили пассажиров и встречающих временно отказаться от поездок в аэропорт, поскольку его работа оказалась парализована.
Аэропорт Бирмингема является седьмым по загруженности воздушным узлом Великобритании, в прошлом году им воспользовались 11,5 млн пассажиров. Его пресс-служба отдельно сообщила в X, что аэропорт приостановил свою деятельность.