Суд арестовал фигурантов покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии

Конфликт между Омарходжаевым и Алихаджиевым возник, когда последний занимал пост зампреда правительства Ингушетии. По версии следствия, в сентябре 2024 г. Омарходжаев связался с Коноваловым, с которым ранее отбывал срок в колонии. Оморходжаев предложил Коновалову 20 млн руб. за убийство Алихаджиева. Омарходжаев передал исполнителю аванс в размере 500 000 руб., пистолет с глушителем, а также информацию о бывшем чиновнике, сообщило издание. 22 октября фигуранты были задержаны.