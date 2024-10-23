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Суд арестовал фигурантов покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии

Ведомости

Суд отправил в СИЗО предполагаемых организатора и исполнителя покушения на убийство бывшего вице-премьера Ингушетии, помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.

По данным «Коммерсанта», организатором выступил Башир Омарходжаев, а исполнителем – гражданин Украины Василий Коновалов, они пробудут под стражей до 10 декабря. Само покушение произошло вечером 10 октября, Алихаджиев находился на территории своего частного дома в деревне Лапино. Алихаджиев пережил покушение, в настоящий момент он находится в реанимации.

Конфликт между Омарходжаевым и Алихаджиевым возник, когда последний занимал пост зампреда правительства Ингушетии. По версии следствия, в сентябре 2024 г. Омарходжаев связался с Коноваловым, с которым ранее отбывал срок в колонии. Оморходжаев предложил Коновалову 20 млн руб. за убийство Алихаджиева. Омарходжаев передал исполнителю аванс в размере 500 000 руб., пистолет с глушителем, а также информацию о бывшем чиновнике, сообщило издание. 22 октября фигуранты были задержаны.

Алихаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова («Единая Россия»). В 2003 г. президент РФ Владимир Путин вручил Алихаджиеву, занимавшему тогда пост главы администрации Шалинского района Чечни, орден Мужества. В 2006 г. он занял должность зампреда правительства Ингушетии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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