Суд арестовал фигурантов покушения на бывшего вице-премьера Ингушетии
Суд отправил в СИЗО предполагаемых организатора и исполнителя покушения на убийство бывшего вице-премьера Ингушетии, помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, говорится в сообщении ГСУ СКР по Московской области.
По данным «Коммерсанта», организатором выступил Башир Омарходжаев, а исполнителем – гражданин Украины Василий Коновалов, они пробудут под стражей до 10 декабря. Само покушение произошло вечером 10 октября, Алихаджиев находился на территории своего частного дома в деревне Лапино. Алихаджиев пережил покушение, в настоящий момент он находится в реанимации.
Конфликт между Омарходжаевым и Алихаджиевым возник, когда последний занимал пост зампреда правительства Ингушетии. По версии следствия, в сентябре 2024 г. Омарходжаев связался с Коноваловым, с которым ранее отбывал срок в колонии. Оморходжаев предложил Коновалову 20 млн руб. за убийство Алихаджиева. Омарходжаев передал исполнителю аванс в размере 500 000 руб., пистолет с глушителем, а также информацию о бывшем чиновнике, сообщило издание. 22 октября фигуранты были задержаны.
Алихаджиев работает помощником депутата Госдумы Владимира Шаманова («Единая Россия»). В 2003 г. президент РФ Владимир Путин вручил Алихаджиеву, занимавшему тогда пост главы администрации Шалинского района Чечни, орден Мужества. В 2006 г. он занял должность зампреда правительства Ингушетии.