Суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной
Таганский суд Москвы постановил арестовать Дмитрия Леонтьева, который является фигурантом по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств убедил Долину осуществить переводы ее денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.
С ходатайством об аресте фигуранта выступил следователь. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 декабря.
13 августа Долина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру сейчас наложен арест. В чем заключалась мошенничество, она не уточнила, назвав лишь действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными». Предварительным следствием установлено, говорила певица, что мошенники находятся на Украине.
В конце августа пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск Долиной об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей певице квартиры. Согласно заявлению, ответчик по делу – Полина Лурье. В обосновании иска указано, что сделка была совершена «под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц». В сентябре Лурье подала в суд иск, в котором требует прекращения права пользования жилым помещением, выселения, снятия с регистрационного учета Долиной, ее дочери и внучки.