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Суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

Ведомости

Таганский суд Москвы постановил арестовать Дмитрия Леонтьева, который является фигурантом по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств убедил Долину осуществить переводы ее денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.

С ходатайством об аресте фигуранта выступил следователь. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 декабря.

13 августа Долина опубликовала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру сейчас наложен арест. В чем заключалась мошенничество, она не уточнила, назвав лишь действия злоумышленников «очень изощренными и спланированными». Предварительным следствием установлено, говорила певица, что мошенники находятся на Украине.

В конце августа пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск Долиной об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей певице квартиры. Согласно заявлению, ответчик по делу – Полина Лурье. В обосновании иска указано, что сделка была совершена «под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц». В сентябре Лурье подала в суд иск, в котором требует прекращения права пользования жилым помещением, выселения, снятия с регистрационного учета Долиной, ее дочери и внучки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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