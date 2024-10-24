ВЦИОМ: россияне стали чаще называть причиной разводов финансовые трудности

По данным Росстата, число разводов в России растет, хотя и с замедлением динамики год от года. В 2021 г. оно составило 644 209 (+14% к 2020 г.), в 2022 г. – 682 850 (+6% к 2021 г.), в 2023 г. – 683 796 (+0,14% к 2022 г.).