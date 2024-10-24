ВЦИОМ: россияне стали чаще называть причиной разводов финансовые трудности
Представления россиян о причинах развода остаются почти неизменными с 2019 г., большинство считают главными факторами финансовые трудности, деструктивное поведение партнера и нарушение коммуникации в семье. К таким выводам по результатам опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. За последние пять лет число респондентов, которые считают главной причиной разводов финансовые трудности, выросло с 38% до 46%. Участники опроса уточняют, что речь идет о безденежье и жилищных проблемах.
31% опрошенных видят причину развала брака в деструктивном поведении партнера (в 2019 г. – 22%). К этой группе факторов они относят измены (18%), вредные привычки (10%) и рукоприкладство (3%). На нарушение коммуникации в семье указывают 23%. Кроме того, в качестве причин развода россияне называют изначально необдуманное вступление в брак – 7%, безответственность и инфантильность партнеров – 5%.
При этом, по данным ВЦИОМ, россиян по-прежнему больше привлекает создание семьи, нежели одиночество (84% против 8%). Чаще речь идет об официально зарегистрированном браке – 73%, в то время как сожительству без формальностей отдают предпочтение только 11% респондентов.
По данным Росстата, число разводов в России растет, хотя и с замедлением динамики год от года. В 2021 г. оно составило 644 209 (+14% к 2020 г.), в 2022 г. – 682 850 (+6% к 2021 г.), в 2023 г. – 683 796 (+0,14% к 2022 г.).
В сентябре «РИА Новости» сообщило, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, который обяжет пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака проходить консультации у семейного психолога перед разводом. Министр юстиции Константин Чуйченко в сентябре также говорил, что ведомство разработает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака.