Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ВЦИОМ: россияне стали чаще называть причиной разводов финансовые трудности

Ведомости

Представления россиян о причинах развода остаются почти неизменными с 2019 г., большинство считают главными факторами финансовые трудности, деструктивное поведение партнера и нарушение коммуникации в семье. К таким выводам по результатам опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. За последние пять лет число респондентов, которые считают главной причиной разводов финансовые трудности, выросло с 38% до 46%. Участники опроса уточняют, что речь идет о безденежье и жилищных проблемах.

31% опрошенных видят причину развала брака в деструктивном поведении партнера (в 2019 г. – 22%). К этой группе факторов они относят измены (18%), вредные привычки (10%) и рукоприкладство (3%). На нарушение коммуникации в семье указывают 23%. Кроме того, в качестве причин развода россияне называют изначально необдуманное вступление в брак – 7%, безответственность и инфантильность партнеров – 5%.

При этом, по данным ВЦИОМ, россиян по-прежнему больше привлекает создание семьи, нежели одиночество (84% против 8%). Чаще речь идет об официально зарегистрированном браке – 73%, в то время как сожительству без формальностей отдают предпочтение только 11% респондентов.

По данным Росстата, число разводов в России растет, хотя и с замедлением динамики год от года. В 2021 г. оно составило 644 209 (+14% к 2020 г.), в 2022 г. – 682 850 (+6% к 2021 г.), в 2023 г. – 683 796 (+0,14% к 2022 г.).

В сентябре «РИА Новости» сообщило, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, который обяжет пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака проходить консультации у семейного психолога перед разводом. Министр юстиции Константин Чуйченко в сентябре также говорил, что ведомство разработает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных