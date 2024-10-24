В РАНХиГС представили первый российский учебник по менеджменту
В высших учебных заведениях появится первый российский учебник по менеджменту, сообщает «РИА Новости». Его представили в РАНХиГС.
«Впервые эксперты при подготовке нового издания опирались на отечественный опыт и существующие в России модели управления», – рассказали в университете. Там уточнили, что ранее учебники по менеджменту, выпущенные в России, были либо пересказами зарубежных изданий, либо переводными вариантами.
Руководителем авторского коллектива стал проректор президентской академии, директор Института бизнеса и делового администрирования Сергей Мясоедов. Учебник состоит из 20 глав, в нем авторы раскрывают такие понятия, как «предпринимательство», «менеджмент», «лидерство» и др.
Учебник рассчитан на обучающихся первого курса. Он будет рекомендован для изучения всем студентам университетов любых специальностей, которые предусматривают изучение курса «Менеджмент».