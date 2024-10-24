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В РАНХиГС представили первый российский учебник по менеджменту

Ведомости

В высших учебных заведениях появится первый российский учебник по менеджменту, сообщает «РИА Новости». Его представили в РАНХиГС.

«Впервые эксперты при подготовке нового издания опирались на отечественный опыт и существующие в России модели управления», – рассказали в университете. Там уточнили, что ранее учебники по менеджменту, выпущенные в России, были либо пересказами зарубежных изданий, либо переводными вариантами.

Руководителем авторского коллектива стал проректор президентской академии, директор Института бизнеса и делового администрирования Сергей Мясоедов. Учебник состоит из 20 глав, в нем авторы раскрывают такие понятия, как «предпринимательство», «менеджмент», «лидерство» и др.

Учебник рассчитан на обучающихся первого курса. Он будет рекомендован для изучения всем студентам университетов любых специальностей, которые предусматривают изучение курса «Менеджмент».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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