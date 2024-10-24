В РАНХиГС представили первый российский учебник по менеджменту

«Впервые эксперты при подготовке нового издания опирались на отечественный опыт и существующие в России модели управления», – рассказали в университете. Там уточнили, что ранее учебники по менеджменту, выпущенные в России, были либо пересказами зарубежных изданий, либо переводными вариантами.