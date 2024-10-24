В РПЦ допустили отпевание детей-самоубийц

При рассмотрении ситуации будут опрашиваться свидетели. Они должны подтвердить, что ребенок «имел устремление к Богу, вел нормальный для своего возраста образ жизни, не позволявший ожидать от него суицидальных действий», либо то, что подросток подвергался воздействию организаторов «групп смерти», шантажу и манипуляциям. Кроме того, будут рассматриваться заключения правоохранительных органов и результаты психолого-педагогической экспертизы.