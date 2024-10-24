В РПЦ допустили отпевание детей-самоубийц
Русская православная церковь допустила отпевание детей и подростков, совершивших самоубийство под воздействием «групп смерти». Это следует из журналов Священного синода РПЦ по итогам прошедшего заседания.
«Неустойчивость подростковой и детской психики, особенно подпавшей под воздействие злоумышленников, пользующихся манипуляциями или шантажом, в частности, в суицидальных группах («играх смерти»), может привести детей или подростков к совершению суицидальных действий», – говорится в публикации.
Подобное состояние может рассматриваться как состояние «вне ума», отметили в РЦП. Вопрос о возможном отпевании ребенка, совершившего самоубийство, будет рассматриваться епархиальным архиереем или уполномоченной комиссией, говорится в журналах.
При рассмотрении ситуации будут опрашиваться свидетели. Они должны подтвердить, что ребенок «имел устремление к Богу, вел нормальный для своего возраста образ жизни, не позволявший ожидать от него суицидальных действий», либо то, что подросток подвергался воздействию организаторов «групп смерти», шантажу и манипуляциям. Кроме того, будут рассматриваться заключения правоохранительных органов и результаты психолого-педагогической экспертизы.