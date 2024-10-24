В Турции проводят расследование по делу о нападении на россиян в отеле
В турецкой Анталье полиция расследует инцидент с россиянами, которые, по предварительным данным, стали жертвами нападения в одном из отелей. Как сообщает генеральное консульство РФ в Анталье, российские дипломаты поддерживают контакт с пострадавшими и турецкими властями. Об этом сообщает ТАСС.
«22 октября в одном из отелей городка Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь. В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», – отмечается в сообщении.
Ранее о нападении на российских туристов сообщил Telegram-канал Shot. Как писал Shot, пьяные турецкие граждане набросилась на отдыхающих возле премиум-отеля и кинули бутылку в девушку. Один из пострадавших госпитализирован.
3 сентября тело россиянина со следами пыток нашли на Пхукете. Причиной смерти, по-видимому, стало нападение. Он, скорее всего, умер от ран, после чего его тело выбросили в придорожную канаву рядом с пляжем Карон.