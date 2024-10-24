В Турции проводят расследование по делу о нападении на россиян в отеле

«22 октября в одном из отелей городка Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь. В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», – отмечается в сообщении.