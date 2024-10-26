Великобритания согласилась обсудить свою роль в работорговле
Великобритания согласилась провести переговоры о своей исторической причастности к работорговле, но снова исключила возможность выплаты репараций. Об этом говорится в заявлении стран Содружества наций (The Commonwealth), куда входят Великобритания и еще 55 государств, передает Bloomberg.
Государства объединения согласились играть «активную роль» в проведении переговоров, следует из опубликованного 26 октября коммюнике. В результате «ужасных трагедий в истории человечества» в особенности пострадали девочки и женщины, отмечается в заявлении.
Группа стран Карибского бассейна, пишет Bloomberg, ранее обратилась к европейским странам с просьбой о компенсациях в связи с их «рабским наследием». В отчете Brattle Group говорится, что Великобритания должна выплатить 14 странам региона до $24 трлн в качестве репараций, указывает агентство.
Лондон все еще исключает возможность выплат. Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил эту позицию после публикации коммюнике на пресс-конференции.
«За два дня, что мы здесь, ни одно из обсуждений не касалось денег. Наша позиция по этому вопросу очень, очень ясна», – приводит его слова Bloomberg.
21 октября в тихоокеанской стране Самоа стартовал саммит Содружества наций. На этой неделе британский король Карл III выступал там на встрече глав правительств государств Содружества. Некоторые лидеры, присутствовавшие на саммите, надеялись, что Карл может использовать свое выступление как возможность извиниться за колониальное прошлое Великобритании и что на саммите в этом году будет обсуждаться тема компенсационной справедливости, писала The Guardian. Карл III заявил, что «никто из нас не может изменить прошлое, но мы можем взять на себя обязательство <...> извлекать из него уроки».
Участие Великобритании в трансатлантической работорговле длилось три столетия до принятия в 1807 г. британским парламентом акта о ее запрете, напоминает агентство. Рабство в колониях было окончательно отменено в 1833 г.