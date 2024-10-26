Великобритания согласилась обсудить свою роль в работорговле

21 октября в тихоокеанской стране Самоа стартовал саммит Содружества наций. На этой неделе британский король Карл III выступал там на встрече глав правительств государств Содружества. Некоторые лидеры, присутствовавшие на саммите, надеялись, что Карл может использовать свое выступление как возможность извиниться за колониальное прошлое Великобритании и что на саммите в этом году будет обсуждаться тема компенсационной справедливости, писала The Guardian. Карл III заявил, что «никто из нас не может изменить прошлое, но мы можем взять на себя обязательство <...> извлекать из него уроки».