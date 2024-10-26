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Шесть самолетов Flydubai и Air Arabia вернулись в Россию из-за запрета Ирана

Ведомости

Утром 26 октября пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вернулись в российские аэропорты вылета в связи с запретом Ирана на полеты, передает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Авиационные власти республики для обеспечения безопасности полетов ввели запрет на полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства. Мера действовала в период с 3:46 до 8:30, уточнили в Росавиации. На фоне ограничений пять рейсов Flydubai и один рейс Air Arabia вернулись в «Домодедово», «Внуково», а также аэропорты Минеральных Вод, Новосибирска и Самары.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.

Сведений о пострадавших российских гражданах в Иране после ночной воздушной атаки Израиля не поступало. Обстановка в Тегеране и крупных городах страны спокойная, сообщили в посольстве России в Иране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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