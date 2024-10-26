Шесть самолетов Flydubai и Air Arabia вернулись в Россию из-за запрета Ирана

Авиационные власти республики для обеспечения безопасности полетов ввели запрет на полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства. Мера действовала в период с 3:46 до 8:30, уточнили в Росавиации. На фоне ограничений пять рейсов Flydubai и один рейс Air Arabia вернулись в «Домодедово», «Внуково», а также аэропорты Минеральных Вод, Новосибирска и Самары.