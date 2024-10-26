Шесть самолетов Flydubai и Air Arabia вернулись в Россию из-за запрета Ирана
Утром 26 октября пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вернулись в российские аэропорты вылета в связи с запретом Ирана на полеты, передает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Авиационные власти республики для обеспечения безопасности полетов ввели запрет на полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства. Мера действовала в период с 3:46 до 8:30, уточнили в Росавиации. На фоне ограничений пять рейсов Flydubai и один рейс Air Arabia вернулись в «Домодедово», «Внуково», а также аэропорты Минеральных Вод, Новосибирска и Самары.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая F-35. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
Сведений о пострадавших российских гражданах в Иране после ночной воздушной атаки Израиля не поступало. Обстановка в Тегеране и крупных городах страны спокойная, сообщили в посольстве России в Иране.