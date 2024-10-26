СК РФ проведет проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Центральным МСУТ СК России организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст.263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты ведомства отправились на место происшествия.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что расследованием жесткой посадки вертолета займется Межгосударственный авиационный комитет. Его главной целью будет установление причин катастрофы и принятие мер по предотвращению подобных инцидентов.
26 октября МЧС России поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в лесу у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека. К месту происшествия отправились спасатели ведомства. Они нашли тела троих погибших. Позже спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.