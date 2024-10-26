СК РФ проведет проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области

26 октября МЧС России поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в лесу у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека. К месту происшествия отправились спасатели ведомства. Они нашли тела троих погибших. Позже спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.