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СК РФ проведет проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области

Ведомости

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Центральным МСУТ СК России организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст.263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», – говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты ведомства отправились на место происшествия.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что расследованием жесткой посадки вертолета займется Межгосударственный авиационный комитет. Его главной целью будет установление причин катастрофы и принятие мер по предотвращению подобных инцидентов.

26 октября МЧС России поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в лесу у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека. К месту происшествия отправились спасатели ведомства. Они нашли тела троих погибших. Позже спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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