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Росгвардия объявила амнистию владельцам оружия в случае его сдачи на фронт

Ведомости

Росгвардия объявила об освобождении владельцев оружия от ответственности за отдельные административные правонарушения, если они передадут его на нужды спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет об амнистии по административным правонарушениям в области оборота оружия, таких как несвоевременное обращение для его регистрации (перерегистрации), если они не повлекли негативных последствий.

Подать уведомление о желании добровольно передать оружие в зону проведения специальной военной операции можно на официальном сайте Росгвардии.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии передавать конфискованное или добровольно сданное гражданское оружие в зону спецоперации. Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»). В конце июля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки ко второму чтению, согласно которым конфискованное и сданное гражданами оружие будут направлять в Росгвардию, МВД, Минобороны и т. д. Оно может быть использовано в рамках проведения спецоперации на Украине и для борьбы с беспилотниками, сообщалось на сайте нижней палаты парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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