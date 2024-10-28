Росгвардия объявила амнистию владельцам оружия в случае его сдачи на фронт

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росгвардии передавать конфискованное или добровольно сданное гражданское оружие в зону спецоперации. Поправки в закон об оружии и о войсках национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»). В конце июля комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки ко второму чтению, согласно которым конфискованное и сданное гражданами оружие будут направлять в Росгвардию, МВД, Минобороны и т. д. Оно может быть использовано в рамках проведения спецоперации на Украине и для борьбы с беспилотниками, сообщалось на сайте нижней палаты парламента.