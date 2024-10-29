Путин подписал закон об уголовной ответственности за контрабанду патогенов в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов, максимальное предусмотренное наказание – до 12 лет лишения свободы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в ст. 226.1 УК РФ. Согласно закону, теперь за незаконное перемещение патогенных биологических агентов через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу РФ со странами – членами ЕАЭС введена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. За контрабанду патогенов, совершенную организованной группой, установлен срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 2 млн руб.
Кроме того, внесены изменения в ст. 248 УК РФ, которые ввели уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами. В частности, если это нарушение привело к смерти двух и более лиц, то виновному лицу грозит до восьми лет лишения свободы. Одновременно вводится и альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до пяти лет.
Один из авторов документа, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») говорил, что принятие закона будет способствовать укреплению безопасности России, поскольку США «проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях».