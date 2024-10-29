Путин подписал закон об уголовной ответственности за контрабанду патогенов в РФ

Кроме того, внесены изменения в ст. 248 УК РФ, которые ввели уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами. В частности, если это нарушение привело к смерти двух и более лиц, то виновному лицу грозит до восьми лет лишения свободы. Одновременно вводится и альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до пяти лет.