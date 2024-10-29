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Путин подписал закон об уголовной ответственности за контрабанду патогенов в РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов, максимальное предусмотренное наказание – до 12 лет лишения свободы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в ст. 226.1 УК РФ. Согласно закону, теперь за незаконное перемещение патогенных биологических агентов через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу РФ со странами – членами ЕАЭС введена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. За контрабанду патогенов, совершенную организованной группой, установлен срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 2 млн руб.

Кроме того, внесены изменения в ст. 248 УК РФ, которые ввели уголовную ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами. В частности, если это нарушение привело к смерти двух и более лиц, то виновному лицу грозит до восьми лет лишения свободы. Одновременно вводится и альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до пяти лет.

Один из авторов документа, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») говорил, что принятие закона будет способствовать укреплению безопасности России, поскольку США «проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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