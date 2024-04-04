В Думу внесен проект об ответственности за провоз в РФ патогенных биоорганизмов
Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов и нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами внесен в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).
Проект опубликован в думской электронной базе. Он предлагает дополнить ст. 226.1 УК РФ и установить за контрабанду патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза) лишение свободы на срок до 12 лет.
Также ужесточается ответственность, до восьми лет лишения свободы, за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами (ст. 248 УК РФ), сообщил Пискарев. Одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до пяти лет.
«Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны. США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях. Уже зафиксированы попытки его применения киевским режимом против мирного населения на Донбассе», – отметил Пискарев.
Авторами законопроекта также являются члены межфракционной рабочей группы Госдумы по вопросам биологической безопасности, в том числе, Ирина Яровая и Андрей Картаполов.
В апреле прошлого года Совет Федерации единогласно одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Главным его выводом является то, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.
В ноябре прошлого года глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в новых регионах страны обнаружено множество штаммов, предположительно, переданных из американских коллекций для культивирования патогенов. Это, по мнению Кириллова, косвенно указывает на попытки армии Украины применять биооружие, передавал ТАСС.