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В Думу внесен проект об ответственности за провоз в РФ патогенных биоорганизмов

Ведомости

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов и нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами внесен в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов документа, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Проект опубликован в думской электронной базе. Он предлагает дополнить ст. 226.1 УК РФ и установить за контрабанду патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза) лишение свободы на срок до 12 лет.

Также ужесточается ответственность, до восьми лет лишения свободы, за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами (ст. 248 УК РФ), сообщил Пискарев. Одновременно появится альтернативная форма наказания – принудительные работы на срок до пяти лет.

«Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны. США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях. Уже зафиксированы попытки его применения киевским режимом против мирного населения на Донбассе», – отметил Пискарев.

Авторами законопроекта также являются члены межфракционной рабочей группы Госдумы по вопросам биологической безопасности, в том числе, Ирина Яровая и Андрей Картаполов.

В апреле прошлого года Совет Федерации единогласно одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Главным его выводом является то, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.

В ноябре прошлого года глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в новых регионах страны обнаружено множество штаммов, предположительно, переданных из американских коллекций для культивирования патогенов. Это, по мнению Кириллова, косвенно указывает на попытки армии Украины применять биооружие, передавал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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