В Думу внесен проект об ответственности за провоз в РФ патогенных биоорганизмов

В апреле прошлого года Совет Федерации единогласно одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Главным его выводом является то, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.