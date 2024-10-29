При обрушении отеля в Аргентине погиб один человек

29 октября агентство Efe сообщило, что десятиэтажное здание апарт-отеля рухнуло ночью. Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что есть пострадавшие. Обрушение частично затронуло соседний дом. Люди, попавшие под завалы, могут оказаться также и жителями квартир по соседству. По оценкам мэра, в отеле жили около шести или семи человек, а в соседнем здании – еще два-три.