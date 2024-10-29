При обрушении отеля в Аргентине погиб один человек
В результате обрушения отеля в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес) погиб один человек. Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на министра безопасности провинции Хавьера Алонсо.
По его словам, погиб 89-летний мужчина, его достали из под обломков. Из под завалов также вытащили 79-летнюю женщину с гематомомами и различными травмами по всему телу. Пострадавшая госпитализирована.
Спасатели продолжат искать под завалами еще девять человек. На месте происшествия работают пожарные бригады со всего региона. Причины обрушения пока неизвестны.
29 октября агентство Efe сообщило, что десятиэтажное здание апарт-отеля рухнуло ночью. Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что есть пострадавшие. Обрушение частично затронуло соседний дом. Люди, попавшие под завалы, могут оказаться также и жителями квартир по соседству. По оценкам мэра, в отеле жили около шести или семи человек, а в соседнем здании – еще два-три.