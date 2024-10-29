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При обрушении отеля в Аргентине погиб один человек

Ведомости

В результате обрушения отеля в аргентинском городе Вилья-Гессель (провинция Буэнос-Айрес) погиб один человек. Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на министра безопасности провинции Хавьера Алонсо.

По его словам, погиб 89-летний мужчина, его достали из под обломков. Из под завалов также вытащили 79-летнюю женщину с гематомомами и различными травмами по всему телу. Пострадавшая госпитализирована.

Спасатели продолжат искать под завалами еще девять человек. На месте происшествия работают пожарные бригады со всего региона. Причины обрушения пока неизвестны.

29 октября агентство Efe сообщило, что десятиэтажное здание апарт-отеля рухнуло ночью. Мэр города Густаво Баррера подтвердил, что есть пострадавшие. Обрушение частично затронуло соседний дом. Люди, попавшие под завалы, могут оказаться также и жителями квартир по соседству. По оценкам мэра, в отеле жили около шести или семи человек, а в соседнем здании – еще два-три.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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