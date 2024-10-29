Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан, взявших до 2025 г. жилищный кредит, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Льгота касается кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, приобретение земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), либо на рефинансирование таких кредитов или займов.
Получить льготу можно, если кредитный договор заключен до 31 декабря 2024 г. включительно. Кроме того, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.
В октябре «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG писали, что средний размер ипотечного кредита в сентябре достиг рекорда за последние 11 лет: он составил 4,81 млн руб. и вырос на 4% по сравнению с августом и на 16% – с сентябрем 2023 г. Выдачи продолжают оставаться на низких значениях на фоне окончания массовой льготной программы и высоких ставок: в сентябре банки предоставили населению кредитов на 365 млрд руб., что меньше августа на 1%. Но в годовой динамике сегмент просел на 62% по объему.