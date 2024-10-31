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Россиян предупредили о схеме мошенничества под предлогом улучшения сотовой связи

Ведомости

Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенничества: телефонные аферисты похищают деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи. Жертвой этого преступления чуть не стал 51-летний житель столицы, у которого хотели похитить почти 2 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Мужчине позвонила якобы представительница сотового оператора и предложила улучшить качество сотовой связи. По указанию аферистки москвич перешел в чат-бот и, следуя инструкциям, установил на мобильный телефон мошенническое приложение, после чего гаджет стал работать некорректно. Таким образом злоумышленники получили удаленный доступ к устройству пострадавшего.

Удалив приложение, мужчина обнаружил, что между его счетами совершены переводы, после чего неизвестные лица попытались похитить сбережения, но банк заблокировал операцию. Житель столицы едва не лишился 1,9 млн руб.

«Никогда не переходите по сомнительным ссылкам и не устанавливайте по указанию звонящих никакие приложения на телефон. Перепроверяйте информацию, полученную от незнакомцев», – призвали в прокуратуре.

В ведомстве также посоветовали для уточнения полученной от неизвестных информации самостоятельно связываться с представителями сотовых операторов, банков, госорганов и иных организаций, откуда якобы поступают звонки.

В октябре Минцифры России подготовило проект федерального закона о блокировке анонимных спам-звонков, совершаемых компаниями на телефоны абонентов операторов связи. В пояснительной записке говорится, что с января по июль 2024 г. только крупнейшие операторы связи заблокировали около 500 млн нежелательных вызовов в месяц. Такие массовые обзвоны проводятся не только в рекламных, но и противоправных целях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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