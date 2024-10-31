Россиян предупредили о схеме мошенничества под предлогом улучшения сотовой связи

В октябре Минцифры России подготовило проект федерального закона о блокировке анонимных спам-звонков, совершаемых компаниями на телефоны абонентов операторов связи. В пояснительной записке говорится, что с января по июль 2024 г. только крупнейшие операторы связи заблокировали около 500 млн нежелательных вызовов в месяц. Такие массовые обзвоны проводятся не только в рекламных, но и противоправных целях.