До семи лет будет грозить за незаконный возврат налоговых вычетов

Норма в редакции законопроекта к первому чтению фактически включала в круг субъектов преступления как лиц, которые на возмездной основе занимаются сбытом заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, так и лиц, которые подают данные заведомо подложные документы в налоговые органы, говорит юрист налоговой практики юридической фирмы Vegas Lex Хати Абдурахманова: «В текущей редакции уточняется, что объективной стороной преступления выступает именно организация деятельности по сбыту и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций». Но даже с учетом уточнения нельзя полностью исключить риск привлечения к ответственности должностных лиц предприятий, в чьи обязанности входит регулярная подготовка счетов-фактур и налоговой отчетности предприятия, что также может быть квалифицировано правоохранительными органами как «организация деятельности по представлению и сбыту», предупреждает эксперт.