До семи лет будет грозить за незаконный возврат налоговых вычетов

До семи лет будет грозить за незаконный возврат налоговых вычетовПрофильный комитет Госдумы одобрил поправки в УК ко второму чтению
Комитет Госдумы по госстроительству 28 октября одобрил ко второму ключевому чтению поправки в Уголовный кодекс (УК), которые предполагают до семи лет лишения свободы за организацию деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Поправки в УК были внесены группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР 21 декабря 2022 г., в первом чтении законопроект был принят еще 5 апреля 2023 г.
Депутаты предлагают дополнить УК новой статьей 173.3, которая ко второму чтению получила название «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)». Организация подобной деятельности от имени юрлиц, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, которые получены незаконно, если все это повлекло извлечение дохода в крупном размере, наказывается: штрафом от 100 000 до 300 000 руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.
Если такие действия совершены группой лиц по предварительному сговору и приводят к извлечению дохода в особо крупном размере, то наказание предлагается жестче: либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 000 руб. Человек может быть освобожден от ответственности, если преступление совершено впервые и возмещен ущерб в двукратном размере полученного дохода. Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он направлен на разделение предпринимательской деятельности и незаконных проявлений в сфере налогообложения. По словам депутатов, широкое распространение приобрел сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Злоумышленники покупают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц, от имени которых изготовляются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие налоговые вычеты. Эти документы представляются в налоговые органы, а организаторы противоправных действий получают 2–3% от суммы фиктивно подтвержденных налоговых вычетов.
По данным ФНС, в 2021 г. таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму 1 трлн руб., говорится в пояснительной записке. Нынешние нормы УК не позволяют привлечь организаторов такой деятельности к ответственности – в том числе и по ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Организационно такие преступные группы близки к тем, кто осуществляет незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК), но за это их тоже невозможно наказать по соответствующей статье, указывают депутаты.
Норма в редакции законопроекта к первому чтению фактически включала в круг субъектов преступления как лиц, которые на возмездной основе занимаются сбытом заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, так и лиц, которые подают данные заведомо подложные документы в налоговые органы, говорит юрист налоговой практики юридической фирмы Vegas Lex Хати Абдурахманова: «В текущей редакции уточняется, что объективной стороной преступления выступает именно организация деятельности по сбыту и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций». Но даже с учетом уточнения нельзя полностью исключить риск привлечения к ответственности должностных лиц предприятий, в чьи обязанности входит регулярная подготовка счетов-фактур и налоговой отчетности предприятия, что также может быть квалифицировано правоохранительными органами как «организация деятельности по представлению и сбыту», предупреждает эксперт.
В контексте законопроекта прослеживается тема о нарушении публичных интересов государства, связанных с хищениями средств или уменьшением поступлений в бюджет, полагает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «В данном случае совершенствуется законодательная база, которая ранее не предусматривала прямых норм и положений об ответственности за определенные виды действий, – поясняет юрист. – Для примера можно указать введение уголовной ответственности за создание юридических лиц без реальной цели ведения хозяйственной деятельности. Это самостоятельный состав, который родился из условий отсутствия возможности преследовать номиналов по закону».
Российские налоговые органы достаточно успешно борются с разными проявлениями уклонения от уплаты налогов, осуществляемыми разными способами, включая внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений и умышленную неуплату налогов, говорит руководитель практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Жестков. Наряду с ранее внесенной в УК статьей 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц) новая статья УК поможет в борьбе с консультантами и посредниками, которые помогают недобросовестным налогоплательщикам с представлением в налоговые органы подложных налоговых деклараций или сбытом подложных счетов-фактур, говорит Жестков.
«Такие преступления, увы, все еще достаточно распространены, хотя цифровизация и автоматизация, активно развиваемые в сфере налогового администрирования, позволяют значительно более успешно, чем раньше, бороться с такими нарушениями», – добавляет юрист.