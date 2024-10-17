ФНС разъяснила правила уплаты НДС на «упрощенке»Ранее «Ведомости» писали, что у компаний на УСН были вопросы по исчислению налога
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила методические рекомендации по уплате НДС налогоплательщиками, использующими упрощенную налоговую систему (УСН). Со следующего года обязанность по уплате НДС распространяется на бизнес с доходами более 60 млн руб. Методические рекомендации состоят из 26 пунктов – они содержат ответы на вопросы бизнеса об особенностях исчисления и уплаты налога. В частности, в документе указано, как заплатить НДС на УСН, если товар оплачен в 2024 г., а отгружен в 2025 г., кто имеет право на вычет «входного» НДС и какую ставку НДС выбрать. Документ опубликован на сайте ФНС.
С 2025 г. плательщиками НДС признаются все компании и индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие УСН, при этом предприятия с годовым доходом ниже 60 млн руб. освобождены от его уплаты. Такое освобождение предоставляется автоматически и не требует подачи соответствующего уведомления, а также декларации по НДС, за исключением случаев, когда лицо выступает налоговым агентом, следует из разъяснений ФНС.
В методических рекомендациях рассмотрены также жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий. Например, если в 2024 г. доходы налогоплательщика не превысили 60 млн руб., то с 1 января 2025 г. НДС он не платит. Но если в течение следующего года его доход превысит эту отметку, то уже с первого числа следующего месяца он станет плательщиком НДС. При этом критерий в 60 млн руб. оценивается ежегодно. Аналогичный подход будет применим к организациям и ИП, которые только будут созданы после 1 января 2025 г.
По общему правилу объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав, напоминает ФНС. Налоговой базой по НДС является стоимость реализованных товаров, работ, услуг (с учетом акциза для подакцизных товаров), то есть налог рассчитывается путем умножения цены реализации на ставку.
Налогоплательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2025 г., может применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7% без возможности вычета «входного» НДС. «При выборе ставки бизнесу нужно учитывать не только свои доходы, но и то, какие операции он чаще всего проводит. В некоторых случаях уплата НДС по ставке 20% и возможность принимать к вычету «входной» НДС может быть выгоднее, чем ставка 5% или 7%, но без вычета», – отмечается в пресс-релизе ФНС.
Подготовке методических рекомендаций предшествовало рабочее совещание центрального аппарата ФНС с предпринимателями, писали «Ведомости» 10 октября. Ответы на большинство вопросов, которые волновали бизнес, содержались уже в проекте документа, говорил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.
В результате изменений по уплате НДС в федеральный бюджет поступит дополнительно 473 млрд руб., следует из приложения к пояснительной записке к ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.». В то же время власти расширили пороги применения УСН с нынешних фактических 250 млн руб. доходов в год до 450 млн руб.