ФНС разъяснила правила уплаты НДС на «упрощенке»

В методических рекомендациях рассмотрены также жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий. Например, если в 2024 г. доходы налогоплательщика не превысили 60 млн руб., то с 1 января 2025 г. НДС он не платит. Но если в течение следующего года его доход превысит эту отметку, то уже с первого числа следующего месяца он станет плательщиком НДС. При этом критерий в 60 млн руб. оценивается ежегодно. Аналогичный подход будет применим к организациям и ИП, которые только будут созданы после 1 января 2025 г.