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Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске выросло до пяти

Ведомости

Спасатели МЧС России достали тело пятого погибшего из-под завалов обрушившегося после взрыва газа дома в Черкесске. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ведомства по Карачаево-Черкесии.

«По последним данным, всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на улице Лободина в городе Черкесске пострадали девять человек, пятеро из которых погибли», – говорится в сообщении МЧС.

Ранее ведомство опубликовало информацию о четырех погибших и 11 пострадавших. Сотрудники МЧС разбирают завалы после ЧП. Сообщалось, что на месте работают 195 специалистов и 42 единицы техники.

Взрыв газа в пятиэтажке произошел около 6:00 по местному времени (совпадает с московским). Спасатели извлекли из-под завалов троих человек, их передали врачам. Из дома эвакуированы 52 жителя. Прокуратура Черкесска организовала проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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