Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске выросло до пяти
Спасатели МЧС России достали тело пятого погибшего из-под завалов обрушившегося после взрыва газа дома в Черкесске. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ведомства по Карачаево-Черкесии.
«По последним данным, всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на улице Лободина в городе Черкесске пострадали девять человек, пятеро из которых погибли», – говорится в сообщении МЧС.
Ранее ведомство опубликовало информацию о четырех погибших и 11 пострадавших. Сотрудники МЧС разбирают завалы после ЧП. Сообщалось, что на месте работают 195 специалистов и 42 единицы техники.
Взрыв газа в пятиэтажке произошел около 6:00 по местному времени (совпадает с московским). Спасатели извлекли из-под завалов троих человек, их передали врачам. Из дома эвакуированы 52 жителя. Прокуратура Черкесска организовала проверку.