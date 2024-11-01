Роман Маршавин назначен замминистра энергетики России
Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
«Распоряжением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 1 ноября 2024 г. Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации», – говорится в сообщении.
На своем посту Маршавин будет координировать деятельность ведомства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд других направлений.
Маршавин родился 16 сентября 1977 г. в Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова по специальности «мировая экономика» и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2010 по 2012 г. занимал должности помощника зампредседателя правительства России и министра финансов РФ. В ноябре 2012 г. назначен помощником министра энергетики России. В 2016 г. перешел на пост директора департамента международного сотрудничества Минэнерго. В 2018 г. назначен исполнительным директором от России во Всемирном банке.