Роман Маршавин назначен замминистра энергетики России

Маршавин родился 16 сентября 1977 г. в Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова по специальности «мировая экономика» и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2010 по 2012 г. занимал должности помощника зампредседателя правительства России и министра финансов РФ. В ноябре 2012 г. назначен помощником министра энергетики России. В 2016 г. перешел на пост директора департамента международного сотрудничества Минэнерго. В 2018 г. назначен исполнительным директором от России во Всемирном банке.