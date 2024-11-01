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Роман Маршавин назначен замминистра энергетики России

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Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

«Распоряжением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 1 ноября 2024 г. Роман Маршавин назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации», – говорится в сообщении.

На своем посту Маршавин будет координировать деятельность ведомства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса и ряд других направлений.

Маршавин родился 16 сентября 1977 г. в Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова по специальности «мировая экономика» и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2010 по 2012 г. занимал должности помощника зампредседателя правительства России и министра финансов РФ. В ноябре 2012 г. назначен помощником министра энергетики России. В 2016 г. перешел на пост директора департамента международного сотрудничества Минэнерго. В 2018 г. назначен исполнительным директором от России во Всемирном банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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