В Арктике исчез остров Месяцева

За последние три десятилетия растаяло около 30 000 кв. км ледникового щита и ледников Гренландии: это около 1,6% общего ледового покрова. В Европе ситуация еще хуже: за 2022 г. и 2023 г. ледники в Альпах потеряли около 10% своего оставшегося объема, писали «Ведомости. Экология».