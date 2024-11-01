В Арктике исчез остров Месяцева
Около острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое раньше называли островом Месяцева. Об этом сообщается на сайте Российского географического общества (РГО).
«Мы следили за ним в 2020–2022 гг. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», – уточнил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.
Остров образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив до 1995 г. Его появление подтвердила в 2018 г. экспедиция проекта «Архипелаги Арктики». 19 августа 2015 г. площадь острова составляла около 53 га, 12 августа 2024 г. – 3 га. Остров окончательно пропал со спутниковых снимков 13 сентября этого года.
Отмечается необходимость провести дополнительные исследования, которые подтвердили бы полное исчезновение острова и выявили возможные изменения в рельефе морского дна. Наблюдение говорит и о необходимости коррекции навигационных карт для организации движения судов в районе архипелага Франца-Иосифа, уточнили в РГО.
За последние три десятилетия растаяло около 30 000 кв. км ледникового щита и ледников Гренландии: это около 1,6% общего ледового покрова. В Европе ситуация еще хуже: за 2022 г. и 2023 г. ледники в Альпах потеряли около 10% своего оставшегося объема, писали «Ведомости. Экология».