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В Арктике исчез остров Месяцева

Ведомости

Около острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое раньше называли островом Месяцева. Об этом сообщается на сайте Российского географического общества (РГО).

«Мы следили за ним в 2020–2022 гг. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», – уточнил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

Остров образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив до 1995 г. Его появление подтвердила в 2018 г. экспедиция проекта «Архипелаги Арктики». 19 августа 2015 г. площадь острова составляла около 53 га, 12 августа 2024 г. – 3 га. Остров окончательно пропал со спутниковых снимков 13 сентября этого года.

Отмечается необходимость провести дополнительные исследования, которые подтвердили бы полное исчезновение острова и выявили возможные изменения в рельефе морского дна. Наблюдение говорит и о необходимости коррекции навигационных карт для организации движения судов в районе архипелага Франца-Иосифа, уточнили в РГО.

За последние три десятилетия растаяло около 30 000 кв. км ледникового щита и ледников Гренландии: это около 1,6% общего ледового покрова. В Европе ситуация еще хуже: за 2022 г. и 2023 г. ледники в Альпах потеряли около 10% своего оставшегося объема, писали «Ведомости. Экология».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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