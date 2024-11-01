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Валиева вернется в спорт после окончания срока дисквалификации

Ведомости

Российская фигуристка Камила Валиева планирует вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации.

«Конечно, мысли есть (вернуться в спорт). Это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России. Поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», – сказала Валиева журналистам (цитата по «РИА Новости»).

29 января 2024 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в Пекине в командных соревнованиях фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 г. Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования кейса Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, россиянам досталась бронза.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение научного эксперта, который подтвердил версию российской фигуристки Камилы Валиевой о возможности попадания запрещенного препарата триметазидина в ее организм через десерт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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