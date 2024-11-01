Валиева вернется в спорт после окончания срока дисквалификации
Российская фигуристка Камила Валиева планирует вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации.
«Конечно, мысли есть (вернуться в спорт). Это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России. Поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», – сказала Валиева журналистам (цитата по «РИА Новости»).
29 января 2024 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в Пекине в командных соревнованиях фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 г. Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования кейса Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, россиянам досталась бронза.
Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение научного эксперта, который подтвердил версию российской фигуристки Камилы Валиевой о возможности попадания запрещенного препарата триметазидина в ее организм через десерт.