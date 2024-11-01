Валиева вернется в спорт после окончания срока дисквалификации

«Конечно, мысли есть (вернуться в спорт). Это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России. Поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», – сказала Валиева журналистам (цитата по «РИА Новости»).