Правительство утвердило три уровня дифференциации тарифов на электричество
Правительство утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию. Соответствующее постановление кабмина, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
Максимальный уровень, при котором заканчивается первый диапазон потребления, составляет не более 3900 кВтч/мес. Все последующие объемы потребления электроэнергии будут находиться во втором диапазоне.
Утвержденный показатель, который разграничивает второй и третий диапазоны, составляет не более 6000 кВтч/мес.
Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), новая мера позволит внедрить прозрачную систему контроля объемов потребленной электроэнергии и превышения предельно допустимых уровней перекрестного субсидирования в регионах.