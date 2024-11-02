Экс-футболист Алиев внесен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес бывшего игрока сборной Украины, а также «Анжи» и «Локомотива» Александра Алиева в перечень террористов и экстремистов, следует из обновленного перечня ведомства.
«Алиев Александр Александрович, 03.02.1985 г. р.», – говорится в списке.
30 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Алиева по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Движение «Ветераны России» обратило внимание на призывы спортсмена «убивать мирное население Курской области». 10 октября МВД России объявило Алиева в розыск.
6 августа украинские силы вторглись в Курскую область, где продолжают бои с Вооруженными силами (ВС) РФ по настоящий день. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера.