В Польше сообщили об обнаружении острых предметов в сладостях на Хеллоуин
Детям в западной Польше подкладывали острые предметы в сладости, собранные при праздновании Хеллоуина, передает телеканал TVP Info со ссылкой на полицию.
Инциденты произошли в польских городах Гнезно и Померания. Пресс-секретарь районного управления полиции в городе Старогард-Гданьский Марцин Кунка сообщил, что в местную полицию также поступила информация об острых предметах в конфетах.
«На сегодняшний день в результате проведенных мероприятий ущерба здоровью ни у кого не установлено», – сказал Кунка. В полиции призвали родителей внимательно проверять содержимое подарков, полученных их детьми на Хэллоуин.
Хэллоуин празднуется по всему миру 31 октября. Он является одним из главных западных праздников, связанных с загробным миром и потусторонними силами. Истоки Хэллоуина восходят к гэльскому языческому празднику Самайн – он знаменовал собой конец сбора урожая и начало зимы – «темной» половины года, писали «Ведомости».
1 ноября издание Independent писало, что тысячи жителей ирландского Дублина вышли на фейковый парад в честь Хэллоуина, объявление о котором было сгенерировано на созданном искусственным интеллектом сайте в Пакистане.