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В Польше сообщили об обнаружении острых предметов в сладостях на Хеллоуин

Ведомости

Детям в западной Польше подкладывали острые предметы в сладости, собранные при праздновании Хеллоуина, передает телеканал TVP Info со ссылкой на полицию.

Инциденты произошли в польских городах Гнезно и Померания. Пресс-секретарь районного управления полиции в городе Старогард-Гданьский Марцин Кунка сообщил, что в местную полицию также поступила информация об острых предметах в конфетах.

«На сегодняшний день в результате проведенных мероприятий ущерба здоровью ни у кого не установлено», – сказал Кунка. В полиции призвали родителей внимательно проверять содержимое подарков, полученных их детьми на Хэллоуин. 

Хэллоуин празднуется по всему миру 31 октября. Он является одним из главных западных праздников, связанных с загробным миром и потусторонними силами. Истоки Хэллоуина восходят к гэльскому языческому празднику Самайн – он знаменовал собой конец сбора урожая и начало зимы – «темной» половины года, писали «Ведомости».

1 ноября издание Independent писало, что тысячи жителей ирландского Дублина вышли на фейковый парад в честь Хэллоуина, объявление о котором было сгенерировано на созданном искусственным интеллектом сайте в Пакистане. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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