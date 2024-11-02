В Польше сообщили об обнаружении острых предметов в сладостях на Хеллоуин

Хэллоуин празднуется по всему миру 31 октября. Он является одним из главных западных праздников, связанных с загробным миром и потусторонними силами. Истоки Хэллоуина восходят к гэльскому языческому празднику Самайн – он знаменовал собой конец сбора урожая и начало зимы – «темной» половины года, писали «Ведомости».