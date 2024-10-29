Хэллоуин: как появился и когда отмечается

Другой знаменитый атрибут Хэллоуина – фонарь из тыквы со зловещей гримасой, известный как «светильник Джека». Название связано с ирландской легендой о пьющем кузнеце, которому несколько раз удалось одурачить дьявола. Из-за этого после смерти Джек не смог попасть ни в рай, ни в ад. Отказавшись пустить его в преисподнюю, лукавый дал несчастному тлеющий уголек. Кузнец положил его в пустую репу и с тех пор он скитается по земле, символизируя душу, которая не нашла пристанища. Считается, что тыквенный фонарик, оставленный в канун Дня всех святых около дома, будет отгонять от него нечистую силу.