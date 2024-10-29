Хэллоуин: как появился и когда отмечается

Хэллоуин: как появился и когда отмечаетсяИстория и традиции праздника, отношение к нему в России
31 октября во многих странах отмечается Хэллоуин – один из главных праздников, связанных с загробным миром и потусторонними силами. Откуда пошла традиция праздновать канун Дня всех святых, какие традиции ему присущи и какие костюмы популярны в 2024 г. – в материале «Ведомостей».
История Хэллоуина
Истоки Хэллоуина восходят к гэльскому языческому празднику Самайн, который отмечался 31 октября. Он знаменовал собой конец сбора урожая и начало зимы – «темной» половины года. Кельты верили, что в это время граница с потусторонним миром истончалась, поэтому его обитатели могли проникать в мир живых. Чтобы задобрить духов, они оставляли снаружи жилища часть урожая, а также сервировали места за обеденным столом для умерших родственников. Праздник сопровождался гаданием и разведением костров: считалось, что пламя отгоняет тьму и нечистую силу.
С приходом христианства в VII веке миссионеры заменили Самайн на Лемурию – древнеримский праздник мертвых, который отмечался 13 мая. Вскоре на его место пришел День всех святых (All Hallows Day), когда было принято почитать мучеников веры. В VIII веке папа Григорий III перенес этот праздник на 1 ноября, а вечер перед ним под влиянием языческого традиции стал считаться временем нечистой силы. К XII веку сложилось триденствие: 31 октября отмечался канун Дня всех святых, 1 ноября – День всех святых, а 2 ноября – День всех усопших. Современное название «Хэллоуин» произошло от фразы All Hallows' Eve (канун Дня всех святых). Первые письменные упоминания этого сокращения встречаются в XVI веке.
Широкое распространение на Западе Хэллоуин получил в XX веке. Под влиянием культуры ирландских и шотландских иммигрантов он превратился в один из главных праздников Северной Америки, который теперь отмечают представители любых национальностей и религий. А благодаря глобализации канун Дня всех святых сегодня известен во всех уголках света.
Традиции Хэллоуина
Одна из главных особенностей праздника – переодевание и выпрашивание сладостей – зародилась в XV веке. Тогда в Ирландии и Шотландии появился обычай наряжаться в костюмы и ходить от двери к двери, исполняя короткие сценки в обмен на еду. Таким образом ряженые имитировали нечистую силу, которую по традиции задабривали урожаем. Чуть позже этот обычай смешался с британской традицией подавать на христианские праздники особую разновидность куличей – сладкие «душевные пироги» (soul cake). В результате она получила широкое распространение и даже нашла отражение в комедии Шекспира «Два веронца». «Скулишь, как нищий на День всех святых», – говорит один из ее персонажей.
В Северной Америке переодевание стало популярным в начале XX века. Воспроизводя обычаи предков-иммигрантов, дети стали ходить по соседским домам в костюмах скелетов, мертвецов и прочей нечисти и выпрашивать сладости. Тогда же появилась фраза «trick or treat» (буквально – проделка или угощение, на русский часто переводится как «сладость или гадость»), которую произносят во время попрошайничества. Впоследствии стала популярной еще одна ее разновидность – «trunk or treat» (trunk – багажник), связанная с обычаем раздавать сладости из автомобилей на парковке около церквей.
Другой знаменитый атрибут Хэллоуина – фонарь из тыквы со зловещей гримасой, известный как «светильник Джека». Название связано с ирландской легендой о пьющем кузнеце, которому несколько раз удалось одурачить дьявола. Из-за этого после смерти Джек не смог попасть ни в рай, ни в ад. Отказавшись пустить его в преисподнюю, лукавый дал несчастному тлеющий уголек. Кузнец положил его в пустую репу и с тех пор он скитается по земле, символизируя душу, которая не нашла пристанища. Считается, что тыквенный фонарик, оставленный в канун Дня всех святых около дома, будет отгонять от него нечистую силу.
Как отмечают Хэллоуин в разных странах
Наибольшее распространение канун Дня всех святых получил в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и странах Евросоюза, а в последнее время – еще и в Японии. Там для праздника характерны схожие атрибуты: костюмы вампиров, приведений, скелетов, ведьм и дьяволов, украшения в виде паутины, надгробий и летучих мышей. Традиционные лакомства – яблоки в карамели, ириски, жареная кукуруза, конфеты и шоколад.
В Китае и многих других странах Юго-Восточной Азии отмечать Хэллоуин не принято. Вместо этого в 15-й день седьмого месяца по лунному календарю (конце августа – начало сентября) там проходит Фестиваль голодных духов. Считается, что в этот день призраки свободно ходят по земле в поисках еды и развлечения. Чтобы задобрить их, азиаты предлагают лакомства, а также сжигают ритуальные бумажные банкноты, которые могут пригодиться им в загробной жизни. В Коста-Рике 31 октября вместо Хэллоуина проводят традиционные маскарады, участники которых ходят по улицам городов в костюмах с гигантскими головами. С 1997 г. этот день имеет статус национального праздника.
В исламских странах, таких как Саудовская Аравия и Иран, празднование Хэллоуина строго запрещено, поскольку противоречит шариату. В Руанде канун Дня всех святых был признан нелегальным в 2013 г., поскольку побуждает жителей отходить от традиционной культуры. В Малайзии и Индонезии, где живет большое количество мусульман, Хэллоуин не запрещен, но и не поощряется. А в Турции с февраля 2024 г. в частных школах нельзя отмечать праздники, которые противоречат национальным ценностям республики, в том числе Рождество и Хэллоуин.
Разрешен ли Хэллоуин в России
В РФ празднование кануна Дня всех святых законодательно не запрещено, но в последнее время стало спорной темой из-за критики со стороны православной церкви. В октябре 2023 г. председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий заявил, что празднование Хэллоуина неприемлемо для российской культуры и вдвойне неуместно в условиях конфронтации с Западом. А в январе 2024 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что этот праздник противоречит «историческим, нравственным и религиозным ценностям России». «Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа», – сказал Кирилл.
После этого в некоторых российских регионах образовательным учреждениям было рекомендовано отказаться от мероприятий, связанных с Хэллоуином. Так, например, поступили в Забайкальском крае, Якутии и Ростовской области. Впрочем, результаты опроса маркетингового агентства «Сервизория» говорят о том, что около 70% россиян не празднуют Хэллоуин, а молодежь и вовсе теряет к нему интерес. По данным авторов исследования, в 2023 г. его планировали отмечать только 16,6% респондентов.
Интернет-портал Mamba в 2023 г. выяснил, что больше всего Хэллоуин любят отмечать в Москве и Екатеринбурге. Жителям столицы нравится ходить на костюмированные вечеринки (об этом заявили 18% респондентов), смотреть «ужастики» (14%) и украшать дом (11%). Уральцы предпочитают проводить праздник с друзьями (36%) и смотреть фильмы ужасов (18%). На третьем месте по масштабу празднования оказался Санкт-Петербург.
Какой костюм выбрать на Хеллоуин в 2024 г.
Выбор костюма – один из самых приятных этапов подготовки к празднику. По данным поисковика Yahoo.com, в 2024 г. году в США особенно популярны образы охотников за привидениями, Моаны (герой одноименного мультфильма), Дракулауры («Школа монстров»), Бо Пипа («История игрушек») и Шрека (одноименный мультфильм).
В России подготовка к Хеллоуину идет усиленными темпами. Рост продаж товаров для празднования кануна Дня всех святых на Wildberries в октябре 2024 г. составил 330% в штуках и 345% по стоимости к октябрю прошлого года, рассказали в пресс-службе маркетплейса. Среди самых востребованных товаров – светодиодные гирлянды и свечи с символикой праздника, карнавальные маски, летучие мыши, цветные контактные линзы, декоративные тыквы, паутина, светящиеся воздушные шары, носки, наклейки, кружки, формы для печенья, кроссовки, пижамы и маскарадные костюмы.
В число самых популярных атрибутов на Хэллоуин в 2024 г. у россиян входит костюм человека-паука, плащ с капюшоном, маска Momo, маска чумного доктора, мантия монаха, костюм монашки, костюм Харли Квинн, маска из фильма «Крик», костюм смерти, а также костюм персонажа аниме «Истребитель демонов» Тандзиро Камадо. Жители Москвы разнообразят свои образы мантиями волшебников, а для детей чаще всего выбирают карнавальные костюмы ведьм, рассказали в пресс-службе Wildberries.
На маркетплейсе Ozon в преддверии 31 октября спрос на товары для Хэллоуина тоже растет, хотя и не так впечатляюще. За период с 1 по 22 октября 2024 года штучные продажи товаров с символикой этого праздника в России выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса в денежном выражении составил 25%. В прошлом году пик заказов товаров для Хэллоуина пришелся на 27 октября. В Москве штучные продажи товаров с символикой праздника в Москве выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении – на 31%, рассказали в пресс-службе маркетплейса.
По словам PR-директора ГК «Детский мир» Натальи Рычковой, ажиотажного интереса к детской атрибутике для Хэллоуина в торговой сети нет. Подобные товары представлены всего на одной промо-стойке, ассортимент минимальный, спрос на них год к году неизменен. В основном москвичи и гости столицы приобретают декор для дома, свечи в форме тыквы, шляпы и карнавальные очки с соответствующей тематикой.
Что посмотреть на Хэллоуин
Чтобы проникнуться паранормальной атмосферой, редакция «Кинопоиска» рекомендует к просмотру фильмы «Не говори никому», «Паранормальные явления. Скинамаринк», «Не слышу зла», «Паранормальные явления. Дом призраков», «Шепоты мертвого дома», «Дитя тьмы». В подборку семейных фильмов для просмотра в Хэллоуин на портале «Пикабу» входят проверенные временем комедийные «ужастики» и мультфильмы – «Фокус-покус», «Битлджус», «Джуманджи», «Семейка Аддмас», «Каспер», «Кошмар перед Рождеством», «Книга жизни», «Труп невесты», «Кошмар на улице Вязов». Любители советских и российских винтажных «ужастиков» могут провести ночь за просмотром «Вия», «Семьи вурдалаков», «Пьющих кровь», «Прикосновения» и «Змеиного источника».