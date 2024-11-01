Тысячи жителей Дублина вышли на фейковый парад в честь Хэллоуина

Хэллоуин является одним из главных западных праздников, связанных с загробным миром и потусторонними силами. «Ведомости» писали, что истоки Хэллоуина восходят к гэльскому языческому празднику Самайн, который отмечался 31 октября. Он знаменовал собой конец сбора урожая и начало зимы – «темной» половины года. Кельты верили, что в это время граница с потусторонним миром истончалась, поэтому его обитатели могли проникать в мир живых.