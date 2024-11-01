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Тысячи жителей Дублина вышли на фейковый парад в честь Хэллоуина

Ведомости

Тысячи жителей Дублина (Ирландия) вышли на фейковый парад в честь Хэллоуина, объявление о котором было сгенерировано нейросетью в Пакистане. Об этом пишет издание Independent.

«Жители Дублина в костюмах были обмануты объявлением на созданном искусственным интеллектом веб-сайте из Пакистана, в котором было объявлено о фестивале [в честь Хэллоуина]», – говорится в материале.

Согласно фейковому объявлению на сайте My Spirit Halloween, парад «планировался» 31 октября с 19:00 до 21:00 от Парнелл-стрит до собора Крайстчерч. В сообщении указывалось, что организатором мероприятия якобы является организация Macnas Halloween Parade. При этом, в этом году парад официально не анонсировался.

Хэллоуин является одним из главных западных праздников, связанных с загробным миром и потусторонними силами. «Ведомости» писали, что истоки Хэллоуина восходят к гэльскому языческому празднику Самайн, который отмечался 31 октября. Он знаменовал собой конец сбора урожая и начало зимы – «темной» половины года. Кельты верили, что в это время граница с потусторонним миром истончалась, поэтому его обитатели могли проникать в мир живых.

В РФ празднование кануна Дня всех святых законодательно не запрещено, но в последнее время стало спорной темой из-за критики со стороны консервативной части общества. В этом году в некоторых российских регионах образовательным учреждениям было рекомендовано отказаться от мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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