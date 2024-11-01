Тысячи жителей Дублина вышли на фейковый парад в честь Хэллоуина
Тысячи жителей Дублина (Ирландия) вышли на фейковый парад в честь Хэллоуина, объявление о котором было сгенерировано нейросетью в Пакистане. Об этом пишет издание Independent.
«Жители Дублина в костюмах были обмануты объявлением на созданном искусственным интеллектом веб-сайте из Пакистана, в котором было объявлено о фестивале [в честь Хэллоуина]», – говорится в материале.
Согласно фейковому объявлению на сайте My Spirit Halloween, парад «планировался» 31 октября с 19:00 до 21:00 от Парнелл-стрит до собора Крайстчерч. В сообщении указывалось, что организатором мероприятия якобы является организация Macnas Halloween Parade. При этом, в этом году парад официально не анонсировался.
Хэллоуин является одним из главных западных праздников, связанных с загробным миром и потусторонними силами. «Ведомости» писали, что истоки Хэллоуина восходят к гэльскому языческому празднику Самайн, который отмечался 31 октября. Он знаменовал собой конец сбора урожая и начало зимы – «темной» половины года. Кельты верили, что в это время граница с потусторонним миром истончалась, поэтому его обитатели могли проникать в мир живых.
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