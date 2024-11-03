Турция депортировала задержанного в Стамбуле за фото в метро россиянина

31 октября в минтуризма Турции рассказали, что за первые девять месяцев страну посетили 5,5 млн туристов из России, опередив другие страны. Из Германии прибыли 5,2 млн человек, а из Великобритании – 3,7 млн. Всего в январе – сентябре Турцию посетили 49,2 млн туристов.