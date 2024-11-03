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Турция депортировала задержанного в Стамбуле за фото в метро россиянина

Ведомости

Суд в Турции постановил депортировать россиянина, который был арестован по подозрению в нарушении тайны частной жизни из-за фотографии в стамбульском метро, мужчина покинул страну 2 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ.

На фото, как утверждается, попала женщина с закрытыми глазами, которая и написала заявление на россиянина. В генконсульстве добавили, что с момента задержания мужчина находился на контроле дипредставительства.

31 октября в минтуризма Турции рассказали, что за первые девять месяцев страну посетили 5,5 млн туристов из России, опередив другие страны. Из Германии прибыли 5,2 млн человек, а из Великобритании – 3,7 млн. Всего в январе – сентябре Турцию посетили 49,2 млн туристов.

В январе Российский союз туриндустрии сообщил, что цены на летний отдых в отелях Турции снизились более чем на 20%, в результате чего у туроператоров заметно выросли продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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