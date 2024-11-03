Турция депортировала задержанного в Стамбуле за фото в метро россиянина
Суд в Турции постановил депортировать россиянина, который был арестован по подозрению в нарушении тайны частной жизни из-за фотографии в стамбульском метро, мужчина покинул страну 2 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ.
На фото, как утверждается, попала женщина с закрытыми глазами, которая и написала заявление на россиянина. В генконсульстве добавили, что с момента задержания мужчина находился на контроле дипредставительства.
31 октября в минтуризма Турции рассказали, что за первые девять месяцев страну посетили 5,5 млн туристов из России, опередив другие страны. Из Германии прибыли 5,2 млн человек, а из Великобритании – 3,7 млн. Всего в январе – сентябре Турцию посетили 49,2 млн туристов.
В январе Российский союз туриндустрии сообщил, что цены на летний отдых в отелях Турции снизились более чем на 20%, в результате чего у туроператоров заметно выросли продажи.