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В Финляндии закрыли музей Ленина

Ведомости

В Финляндии закрылся единственный музей Владимира Ленина, расположенный в стране НАТО. Это следует из информации о музее на сайте Visit Finland.

«Музей Ленина будет закрыт 3 ноября 2024 г., но на его месте откроется музей финско-российских отношений», – говорится в сообщении.

Новый музей откроется 15 февраля 2025 г. в городе Тампере.

Музей Ленина открылся в Тампере в 1946 г. По заявлению на сайте Visit Finland, в помещениях музея состоялась первая встреча Ленина и Иосифа Сталина во время секретного совещания большевиков в декабре 1905 г.

Экспозиция рассказывает историю Финляндии и Советского Союза с начала XX в. и до наших дней. Из сообщения следует, что музей является «развлекательным и серьезным», может «заставить смеяться, плакать, думать и задавать вопросы – как хорошее театральное представление».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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