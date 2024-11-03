В Финляндии закрыли музей Ленина
В Финляндии закрылся единственный музей Владимира Ленина, расположенный в стране НАТО. Это следует из информации о музее на сайте Visit Finland.
«Музей Ленина будет закрыт 3 ноября 2024 г., но на его месте откроется музей финско-российских отношений», – говорится в сообщении.
Новый музей откроется 15 февраля 2025 г. в городе Тампере.
Музей Ленина открылся в Тампере в 1946 г. По заявлению на сайте Visit Finland, в помещениях музея состоялась первая встреча Ленина и Иосифа Сталина во время секретного совещания большевиков в декабре 1905 г.
Экспозиция рассказывает историю Финляндии и Советского Союза с начала XX в. и до наших дней. Из сообщения следует, что музей является «развлекательным и серьезным», может «заставить смеяться, плакать, думать и задавать вопросы – как хорошее театральное представление».