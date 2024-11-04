Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

День народного единства – это праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учреждён в 2004 г. и впервые был отмечен в 2005 г. Дата этого праздника приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.