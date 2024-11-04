Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.
«Искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить. Победить во имя Отечества!» – написал он в своем Telegram-канале.
Зампредседателя сопроводил пост отрывком из советского фильма «Минин и Пожарский».
День народного единства – это праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учреждён в 2004 г. и впервые был отмечен в 2005 г. Дата этого праздника приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Решение о праздновании Дня народного единства было принято на заседании Межрелигиозного совета России. Тогда лидеры основных конфессий страны предложили свой способ объединить народ перед лицом терроризма после теракта в Беслане. Этот праздник заменил День примирения и согласия, который отмечался 7 ноября и был приурочен к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.