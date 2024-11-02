Почему 4 ноября отмечают День народного единства

Почему 4 ноября отмечают День народного единстваИстория и традиции этого праздника, как он заменил 7 ноября
День народного единства был учрежден в России почти 20 лет назад. Поправки в закон о днях воинской славы и Трудовой кодекс были приняты в конце 2004 г. Праздник начали отмечать 4 ноября с 2005 г.
История Дня народного единства
Праздник напоминает о событиях, которые произошли в начале XVII в. Страна переживала Смутное время – ее раздирали междоусобные войны и интервенция иностранных войск. Москва была оккупирована поляками, а занять русский престол стремились сразу несколько претендентов. Кузьма Минин, лавочник из Нижнего Новгорода, обратился к соотечественникам с призывом сплотиться и освободить столицу. К нему присоединился князь Дмитрий Пожарский.
1 ноября 1612 г. народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Князь Пожарский вошел в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. Поэтому позднее в 1649 г. царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому календарю), что соответствует дате 4 ноября по григорианскому летоисчислению (на тот момент соответствовала 1 ноября).
Как праздник перестал быть советским
В Советском Союзе главным осенним праздником было 7 ноября. Его отмечали как День Великой Октябрьской социалистической революции. Позднее в 1996 г. «красный день календаря» был переименован в День примирения и согласия.
В сентябре 2004 г. на заседании Межрелигиозного совета России лидеры основных конфессий страны предложили свой способ единения народа перед лицом терроризма (после событий в Беслане). Тогда совет обратился к руководству России с призывом отменить праздник 7 ноября и перенести официальные торжества на 4 ноября – в память о дне, когда страна «преодолела Смутное время». «В нашей пастве есть и коммунисты, – говорил Кирилл, на тот момент митрополит Смоленский и Калининградский. – В этот день в спасении России участвовали и православные, и мусульмане, и многие другие».
Правда, еще в 2005 г. большинство граждан (73%) скептически относилось к замене Дня примирения и согласия на День народного единства. Поддерживало – 17%. Хотя при уточняющем вопросе, что 4 ноября будут отмечать в честь освобождения России от польско-литовских захватчиков, респонденты смягчались, и «за» становился 31% (против 46%).
Тогда активно за сохранение традиций выступали коммунисты. В 2005 г. на вопрос о том, что такое 7 ноября, 17% респондентов выбирало официальный вариант (День примирения и согласия), а 29% – привычный по прошлым временам (праздник Великой Октябрьской социалистической революции). Впрочем, для 8% он был символом трагедии, а для большинства (37%) – просто «старым праздником, который отмечался много лет» и жалко отменять.
«Для меня этот праздник [7 ноября] – ассоциация с детством, когда с бабушками, дедушками и родителями мы принимали участие в демонстрациях, – говорит депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. – Я помню, как по улицам шли люди, мужчины в костюмах несли портреты, вокруг были шарики, цветы, играла музыка, царило праздничное настроение».
День народного единства становится частью традиции
«В ЛДПР всегда оценивали 7 ноября не как торжественную дату, а, наоборот, считали его днем, ознаменовавшим госпереворот, совершенный при внешнем управлении и финансировании, – говорит Нилов. – Этот день 7 ноября со временем стал разделять людей, усиливая разногласия между ними. Поэтому я считаю правильным, что появился новый праздник, который по своему смыслу объединяет всех».
Информированность людей об истоках возникновения новой праздничной даты изменилась, как и отношение к ней. Еще 15 лет назад об освобождении Москвы Мининым и Пожарским смогли вспомнить лишь 13%, или каждый восьмой опрошенный, а к 2023 г. доля осведомленных об этом вопросе граждан стала вдвое выше, говорят во ВЦИОМе.
С каждым годом День народного единства для россиян становится все важнее, следует из данных опросов. В 2019 г. назвали праздник «очень значимым» 24% респондентов. Но уже в следующем замере, в 2022 г., значения приблизились к 32%. В 2023 г. показатель вырос, до 39% из опрошенных заявили об этом с полной уверенностью – максимум с начала замеров.
Конечно, День народного единства не может соревноваться с Новым годом и Днем Победы. Это праздники практически для всех. Но, как показал опрос ВЦИОМа от 2018 г., почти половина респондентов называют 4 ноября среди дат, которые они отмечают. Таких 42%. Для сравнения: День России отмечают, по их собственным словам, 54% респондентов.
Старые и новые традиции 4 ноября
В День народного единства по всей России проходят мероприятия и акции, напоминающие гражданам об истории праздника. Также в этот день в крупных городах РФ организуют яркие фестивали и концерты с участием звезд российской эстрады. К примеру, в 2023 г. на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялся большой праздничный концерт «Песни русского мира» и т. д. В Москве проходит церемония возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому и богослужения в честь Казанской иконы Божьей Матери.
В прошлом году в День народного единства на ВДНХ стартовала выставка-форум «Россия». За полгода ее посетило более 18 млн человек. Там в рамках марафона «Знание» министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что День народного единства станет отдельной темой в учебнике истории для учащихся 5–9 классов.
В 2024 г. 4 ноября будет открыт Национальный центр «Россия» – там пройдет симпозиум «Создавая будущее». В Манеже откроется выставка «Православная Русь – к Дню народного единства». А созданная при поддержке ИРИ игра «Смута» к 4 ноября получит новое обновление. Также 4 ноября в Сочи пройдет марафон «Знание. Первые», в рамках которого для подростков и молодых специалистов выступят известные спортсмены, ученые, блогеры, успешные бизнесмены.
Как работать и отдыхать 4 ноября
В Роструде сообщили, что в начале ноября будет четырехдневная рабочая неделя. Она продлится с 5 по 8 ноября 2024 г. С 28 октября по 2 ноября – шестидневная рабочая неделя.
В мэрии Москвы предупредили, что в связи с переносом выходных в ноябрьские праздники на пригородных направлениях будут назначены дополнительные поезда.
Нужен ли современной России такой праздник
По мнению Нилова, День народного единства символизирует окончание Смутного времени и имеет определенную идеологическую и историческую подоплеку и фундамент. Депутат Госдумы Михаил Делягин («Справедливая Россия») настроен к новому празднику более скептически. Он считает, что появление Дня народного единства отвлекло внимание от того, что символизировало 7 ноября. Ирония истории в том, что 4 ноября по новому стилю был освобожден еще не Кремль, а лишь территория нынешней Старой площади, говорит Делягин.
Как рассказал политконсультант, директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский, ежегодные исследования крупных поллстеров (специалистов по опросу общественного мнения. – «Ведомости») дают вполне четкую картину происходящего: 4 ноября для большинства россиян выходной день. Тем не менее на вопрос о том, обладает ли этот праздник потенциалом, по мнению Игнатовского, ответ очевиден: да, колоссальным, ведь сейчас, как никогда ранее, страна нуждается в сплоченности. На внешнеполитической арене серьезные вызовы – конфликт с коллективным Западом, антироссийские санкции и т. д., отмечает он.
В то же время сегодня большинство россиян уже считает важным для себя отмечать День народного единства. О празднике знает гораздо больше людей, чем в 2004 г., когда он появился. «То есть постепенно 4 ноября все-таки становится праздничным днем, хотя не может сравниться по значимости, например, с 9 мая, но и задачи у него другие», – заключает Игнатовский.