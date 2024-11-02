Почему 4 ноября отмечают День народного единства

В сентябре 2004 г. на заседании Межрелигиозного совета России лидеры основных конфессий страны предложили свой способ единения народа перед лицом терроризма (после событий в Беслане). Тогда совет обратился к руководству России с призывом отменить праздник 7 ноября и перенести официальные торжества на 4 ноября – в память о дне, когда страна «преодолела Смутное время». «В нашей пастве есть и коммунисты, – говорил Кирилл, на тот момент митрополит Смоленский и Калининградский. – В этот день в спасении России участвовали и православные, и мусульмане, и многие другие».