«Смута» выпустит обновление в честь Дня народного единства

«При создании “Смуты” мы изучали мельчайшие детали тех событий: жизнь людей, их нравы, быт, элементы одежды и многое другое. Нам важно сделать эти знания привлекательными, чтобы еще больше людей знали свою историю и гордились ей. Масштабные обновления в игре сделают ее более динамичной, захватывающей и точной с исторической точки зрения», – сказал генеральный директор Cyberia Nova Алексей Копцев.