«Смута» выпустит обновление в честь Дня народного единства
Игра «Смута» получит крупное обновление в честь Дня народного единства, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе разработчика Cyberia Nova.
В рамках обновления будет улучшены производительность, геймплей, режим боев. Вместе с обновлением в игру будут добавлены новые квесты (задания), а также переработаны 14 миссий, подразумевающих прохождение в режиме скрытности (стелс).
Главные герои «Смуты» получат новую озвучку от актеров дубляжа Ивана Жаркова («голос» актера Криса Хемсворта в фильмах про супергероя Тора и Мстителей), Анастасии Жарковой, Владимира Паляницы, Алии Насыровой и Влада Коппа. Их голосами будут говорить Юрий Милославский, его возлюбленная Анастасия, Кирша, Ирэна и князь Пожарский.
Как рассказали в Cyberia Nova, «Смута» также прошла комплексную оптимизацию, за счет которой выросла производительность игры и улучшилась графика.
«При создании “Смуты” мы изучали мельчайшие детали тех событий: жизнь людей, их нравы, быт, элементы одежды и многое другое. Нам важно сделать эти знания привлекательными, чтобы еще больше людей знали свою историю и гордились ей. Масштабные обновления в игре сделают ее более динамичной, захватывающей и точной с исторической точки зрения», – сказал генеральный директор Cyberia Nova Алексей Копцев.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этом году выходные объявлены с 4 по 6 ноября. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Этому период посвящена и игра «Смута», вышедшая 4 апреля этого года. На ее разработку новосибирская студия Cyberia Nova получала гранты от ИРИ. В июне гендиректор ИРИ Алексей Гореславский сообщил, что организация суммарно выделила на разработку «Смуты» около 490 млн руб.
«Ведомости» писали, что ИРИ может вложить допсредства на разработку «Смуты». Источник на рынке видеоигр говорил, что общий размер инвестиций в «Смуту» может составить приблизительно 1 млрд руб.